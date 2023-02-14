Назрели серьезные изменения: гороскоп на Сретение для всех знаков

15 февраля общая планетарная картина будет очень оптимистичной. Следует подготовиться к серьезным изменениям в жизни.

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По словам астрологов, Тельцы могут столкнуться с проблемами в любви, а Стрельцов ожидают спонтанные путешествия. Читайте, что готовят звезды именно вам.

Овен

Возьмите дела в свои руки и не ждите, пока судьба решит все за вас. Идите вперед и не сомневайтесь в своих силах. Если вам не хватает уверенности и поддержки – обратитесь за советом к родным. Вы успешно справитесь со всеми вызовами.

Телец

Пора решить важные вопросы в личной жизни. Любимый человек может ненароком вас обидеть. Вам захочется погрузиться в работу во избежание напряженного выяснения отношений. Проблемы следует решать, а не умалчивать.

Близнецы

Лучшая оценка ваших перспектив свидетельствует о том, что вы должны наверстать упущенное время для выполнения новых обязанностей. Не возвращайтесь к старым оправданиям во избежание ответственности. Вам нужно действовать честно и смело.

Рак

Определенную дверь, возможно, придется закрыть. Не нужно отвлекаться от возможностей, но в будущем вы должны быть более избирательными. Сосредоточьте свою энергию на сферах, которые обязательно принесут успех, и избегайте предложений, которые будут просто тратить ваши силы и время.

Лев

Следует позаботиться о психическом здоровье. В этот день возможны перепады настроения, излишняя эмоциональность и импульсивность. Вам предстоит проявить немного больше авторитетной уверенности. Вечер проведите с родными.

Дева

Вам нужно отдохнуть, но вы пока никак не найдете на это времени. Жизнь – это не только путь из вызовов и трудностей. Необходимо уметь вовремя остановиться, чтобы насладиться моментом. Сделайте все от вас зависящее и с чистой совестью отдохните.

Весы

Все, что вам нужно – это быть собой. Легкий совет, однако это может быть самым трудным в мире. Общепланетарная картина очень оптимистичная, поэтому звезды советуют рисковать – отправляться в путь, принимать судьбоносные решения, общаться, знакомиться, выбирать.

Скорпион

Вы мечтаете о великих победах и не замечаете, жизнь проходит мимо. Следует остановиться, оглянуться и жить моментом. Лучший способ успокоить вас – дать вам почувствовать, что вы выиграли, даже если вы этого не сделали.

Стрелец

Астрологи прочат Стрельцам путешествия. Это может быть короткая поездка в соседний город, но наиболее вероятно – речь идет о заграничных путешествиях и командировках. Отбросьте сомнения – дела пойдут успешно, а поездка будет удачной.

Козерог

Вы настроены на увеличение своих доходов. К сожалению, речь здесь не о спонтанном успехе. Деньги придут благодаря вашему упорному труду. Соберитесь с силами и начинайте медленными шагами идти к мечтам о финансовой стабильности.

Водолей

Вы можете столкнуться с завистью со стороны окружающих. Однако только вы знаете, сколько трудностей уже преодолено на вашем жизненном пути и только вы понимаете, какой ценой достался успех. Поэтому не обращайте внимания на недругов и не вступайте в конфликты. Душевная гармония поможет вам сберечь физическое и ментальное здоровье.

Рыбы

У каждого предложения есть яркая сторона. И вы наконец-то получите возможность изменить свою жизнь к лучшему. Не стесняйтесь говорить о своих сильных сторонах – вам необходимо показать себя. Сейчас не время для морального отступления, следует проявить смелость.

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