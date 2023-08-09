Для кого 10 августа станет очень трудным днем: не повезет трем знакам. Гороскоп

Любой день может быть в той или иной степени тяжелым и полным мелких и не очень неприятностей. Однако, учитывая всю неделю, всегда есть один день, который отличается от других. Именно в этот день космическая энергия благоприятна для большинства знаков и абсолютно неблагосклонна к другим.

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В этот раз таким днем станет четверг, 10 августа. Астрологи утверждают, что представителям трех знаков он принесет массу затруднений и сложных вызовов. Узнайте попал ли в эту тройку ваш знак. И что делать, чтобы облегчить ситуацию.

Рак

День будет для вас полон волнений. Ваша тревога будет передаваться другим. Несмотря на вашу доброжелательность, вы будете сталкиваться с сопротивлением и конфронтацией. Также вам может показаться, что любая ваша работа бесполезна. Вы приложили так много усилий для построения своего счастья, но все разваливается буквально в руках.

События будут развиваться очень быстро, поэтому и решения придется принимать оперативно. Не поддавайтесь тревоге, накапливающейся внутри вас. Упражняйтесь в самоконтроле и не забывайте сохранять внутренний баланс. Особенно на работе не давайте вашему характеру одержать над вами верх.

Отзывайтесь на просьбу о помощи. Даже несмотря на то, что в вашей жизни много стресса, люди нуждаются в вашей поддержке – давайте ее. И не забывайте об осторожности с финансами. Не берите долгов, упорядочивайте расходы. Преодолевайте препятствия шаг за шагом. Даже если вам будет очень тяжело, сохраняйте терпение. Помните, что темные времена преходящие и для вас облегчение наступит уже скоро.

Лев

Наибольшее беспокойство вызывают в этот день ваши романтические отношения. Проблемы сейчас кажутся неустранимыми, они вызывают напряжение внутри вас, поэтому вам трудно сформулировать свои эмоции. Но приложите усилия и постарайтесь общаться открыто. Проблема кроется именно в вас – увидьте и признайте это. Постарайтесь взять эмоции под контроль и не вступать в споры с партнером, иначе рискуете потерять отношения.

Кроме того, будьте весьма осторожны в общении с партнерами и коллегами по работе. Тщательно выбирайте, с кем будете работать в этот день и что им будете говорить. Вы склонны доверять не тем, кому стоит, а потом сожалеть об этом.

Из хороших новостей можно отметить постепенное улучшение финансового положения. Но не забывайте управлять своими расходами, чтобы чувствовать себя уверенно и дальше.

Скорпион

В сложившейся ситуации вам нужно действовать, и действовать быстро. Перед вами открываются определенные возможности, но нужно не упустить правильный момент, чтобы ими воспользоваться. Если вы упустите свой шанс, то потом будете жалеть об этом и осуждать себя. Даже если вам свойственно избегать ощущения давления, даже если это выгодно вам, вы не сможете извлечь максимальную пользу из дня, если не поймаете момент очень точно.

Очистите мысли и максимально сосредоточьтесь. Учтите советы толковых людей. Если у вас будет недостаточно информации, вы не сможете эффективно управлять своими делами. Не теряйте контроль над ситуацией – это очень опасно сейчас. Сохраняйте спокойствие и ждите, пока рассеется туман.

К сожалению, сейчас вы не можете полностью доверять окружающим вас людям и полагаться на них. Даже если они поступают так, будто хотят вам помочь. Некоторые люди выглядят доброжелательно, но имеют злые намерения. Относитесь ко всем с осторожностью.

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