Девам нужно взять все под контроль, а Тельцам отправиться в отпуск: гороскоп Таро на неделю

Начало нового месяца – всегда надежда на определенное обновление. Особенно когда речь идет о месяце, который начинается со значительного астрологического события, как полнолуние 4 июня.

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Чтобы знать, в какую сторону направить свои действия, астрологи уточнили прогноз для всех знаков зодиака с помощью карт Таро. Узнайте, что они предсказывают вам.

Овен – Тройка мечей

Отправляйтесь в путешествие – реальное или воображаемое – чтобы найти способ вылечить любую боль в вашей жизни. Это может быть буквально и физически, возможно, пора попробовать рейки, акупунктуру или изменить диету. А может найти психотерапевта или начать вести дневник для души. Вы готовы залечить свои раны и ваша карта побуждает вас к этому. Потому ищите для себя рабочие методы.

Телец – Десятка Кубков

Вам нужно на этой неделе сосредоточиться на отношениях, которые наиболее важны для вас. Вместе исследуйте что-нибудь новое, устройте вдохновляющую поездку или забронируйте отпуск. Путешествия расширяют мировоззрение, меняют перспективу, и этим помогут вам обоим еще больше ценить то, что у вас есть. Сделайте это вместе, превратите это в общее приключение и поднимитесь на новый уровень любви.

Близнецы – Дурак

Ваша карта, невзирая на неприятное название, является покровителем новых начинаний и путешествий. Вам нужно изучить новые места и увидеть мир по-новому. Выйдите за пределы зоны комфорта, расширьте свою территорию. Будьте туристом или гостем, живите и учитесь. Впитывайте новые идеи, переживайте озарения и вдохновение. Этот путь приведет вас к очень увлекательным местам и событиям.

Рак – Туз мечей

Найдите новые способы выражения своих мыслей и чувств. Это не обязательно должны быть слова. Художественные образы, музыка или любимый фильм, даже танец помогут спроецировать и визуализировать то, что у вас внутри. Постарайтесь взглянуть на свою жизнь отстраненно. Это поможет вам понять порой неприятные истины и добиться прогресса.

Лев – Пятерка жезлов

Вам нужно найти компромисс с кем-то близким, но сделать это весело, возможно, даже в форме игры. Все должно способствовать хорошему самочувствию и благополучию между вами. Посмотрите, как другие культуры разрешают споры и проблемы, и перенимайте их практики. Привлекайте внешние инструменты. Творческое решение принесет вам наибольший успех.

Дева – Рыцарь мечей

Есть место, куда вы действительно хотите попасть, но чувствуете себя бессильным. Это может быть место из списка желаний, или просто новое место, возможно какой-то праздник, а может и новое жилище. Возьмите власть в свои руки. Только вы можете это сделать. Да, может потребоваться определенное время, но оно у вас есть. Поэтому уже беритесь за план действий.

Весы – Маг

Вы вынашиваете новую идею, но вам не хватает щепотки волшебной пыли, чтобы начать претворять ее в реальность. Ищите магию за пределами своего обычного круга пребывания. Это могут быть красивые, древние, исторические и даже жуткие места – зависит, что возбуждает ваше воображение больше всего. Делайте это последовательно всю неделю, и что-нибудь неожиданное и волшебное появится в вашем собственном воображении.

Скорпион – Верховная жрица

Именно сейчас вам нужно углубление внутрь себя – самоанализ и самопознание потребуют от вас новых практик в повседневной жизни. Учите мифологию или просто медитируйте, ищите магию в окружающем мире или достаньте вещь, которую когда-то считали своим амулетом. Все, что поможет вам соединиться со своим духовным началом, будет полезным.

Стрелец – Башня

Выходя на улицу и наблюдая мир, других людей, расширяя свой кругозор, вы сфокусируете внимание на том, что должно произойти в вашей собственной жизни прямо сейчас. Это поможет вам активировать силу воли и мотивацию на действия, ведь изменения будут непростыми. Возможно, вы боитесь потери, вас пугает, что все развалится. Скорее всего, этого не миновать, но то, что придет на замену, того стоит.

Козерог – Четверка кубков

Вы опустили руки в последнее время. Принимаете вещи как должное, не цените, что имеете, скучаете по чему-то давно потерянному. Остановитесь и посмотрите на свою жизнь отстраненно. Вы увидите, как много уже есть и чего успели добиться. Это изменит ваше настроение и перезагрузит мысли. Но придется приложить усилия.

Водолей – Король жезлов

Не бойтесь действовать дерзко, спонтанно и рисковать. Делайте новые вещи с разными людьми. Откройтесь для новых впечатлений, раздвиньте свои границы. Что бы вы ни делали, это принесет определенную награду, выгоду, идею или просто опыт. Любой ветер будет попутным, главное – решиться отправиться в путешествие.

Рыбы – Семерка мечей

Вам нравится играть, творить, мечтать, фантазировать. Но играйте осторожно. Создайте безопасное пространство, неважно – речь идет о месте, людях или действиях. Другие могут не понять вашу игривость. А то и попытаться ею воспользоваться. Не показывайте эту страстную, творческую сторону своей натуры никому, кого вы плохо знаете. Действуйте только когда вы уверены.

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