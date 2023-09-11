Девам – новые ощущения, а Ракам – интересные знакомства: подробный гороскоп на неделю

Период с 11 по 17 сентября будет достаточно насыщенным и принесет неожиданные решения. Сентябрьское новолуние состоится 15 числа в рациональном, уверенном и трудолюбивом знаке Девы.

Видео дня

Дева отвечает за перфекционизм и дает земную энергию для действий. Новолуние будет побуждать не обдумывать дальнейшие шаги, а уверенно идти к реализации важнейших целей. По словам астрологов, эта неделя может стать отправной точкой на пути к успеху и признанию.

Овен

Новолуние в Деве будет побуждать к рискам, однако стоит быть осмотрительными. Лучше дважды подумайте и оцените перспективу. Сейчас не время делать необдуманные инвестиции и вкладывать деньги в сомнительные проекты. По возможности возьмите выходные на работе, посетите друзей или займитесь благотворительностью.

Телец

Вы очень цените стабильность. Вам нужно, чтобы дома всегда был порядок. Однако в последнее время все шло кувырком. Астрологи советуют возместить нехватку комфорта романтическими мечтами или дорогими сердцу воспоминаниями. Вспомните, что делало вас счастливыми раньше. Проведите больше времени с партнером или семьей. Посетите места, которые дарят воспоминания о радостном и беззаботном времени вместе.

Близнецы

Сдерживайте себя на работе. Не следует прибегать к спорам с руководством – это ничем хорошим не закончится. Если ситуация не касается важных ценностей и принципиальных вопросов, то лучше промолчать. Дипломатия – отличный способ решить проблемы. Ссоры не пойдут на пользу в финансовом плане.

Рак

Не игнорируйте приглашения и интересные события. Новые знакомства не только принесут пользу в плане карьеры, но и вдохновят на новые свершения. Вероятно, вам предложат интересную работу или вы найдете занятия, что принесет в перспективе деньги и признание.

Лев

Вы любите заботиться о других людях и брать на себя ответственность. На этой неделе придется снова быть жилеткой для чужих слез. Ваша доброта и милосердие привлекают других. Во время душевных разговоров вы сможете не только дать ценные советы, но и найти ответы на долго беспокоившие вас вопросы.

Дева

Вам захочется новых чувств и ярких впечатлений. Но звезды советуют покрепче держать кошелек и немного экономить. Чрезмерные расходы идут в разрез с вашим бюджетом. Не стоит инвестировать, делать импульсивные покупки и строить недостижимые финансовые планы.

Весы

Вдруг вы осознаете, что ваши надежды не оправдались. Вероятно, вы инвестировали слишком много сил и времени в важный проект – но все зря, ни успеха, ни финансов, ни признания вы так и не получили. Эта ситуация может вызвать депрессивное состояние. Не огорчайтесь раньше времени. Подумайте, можете ли вы что-нибудь изменить в своем подходе к делу.

Скорпион

Для вас наступила счастливая неделя. Звезды обещают счастье в любви и деньги на работе. Фортуна сейчас на вашей стороне, поэтому не упускайте возможностей. Будьте уверенны и смелы в карьере. Проявите больше заботы и романтики в личной жизни.

Стрелец

Вероятно, знакомый или коллега предложит участие в новом деле или дополнительный источник дохода. Идея может показаться очень сладкой, но обдумайте все плюсы и минусы и только тогда принимайте решение.

Козерог

Эта неделя будет благоприятной для путешествий. Также есть шанс успешно провести переговоры и получить значительный доход. Это будет способствовать воплощению мечтаний – возможно, вы наконец-то решитесь на большую покупку, на которой долго экономили.

Водолей

Неделя будет удачной в вопросах общения. Вас поддержат люди, от которых вы этого точно не ожидали. Сначала вы будете ждать подвоха, но потом поймете, что действуют они от чистого сердца. Это даст вам уверенность и смелость для новых начинаний.

Рыбы

В последнее время дела в личной жизни обстояли не слишком гладко. Были конфликты и недоразумения. Попытайтесь "подавить" свой эгоизм и сделать шаг навстречу. Партнер нуждается в вашем внимании и поддержке.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп, где рассказывал, кому больше всего повезет в сентябре.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.