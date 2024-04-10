Девам не стоит погружаться в мысли, а Рыбам нужно набраться мудрости: гороскоп для всех знаков на 11 апреля

Ретроградный Меркурий продолжает вносить коррективы в жизнь и планы всех знаков. Согласно прогнозам, 11 апреля будет ощутимо влияние Марса, сочетающегося с Сатурном в Рыбах.

Астрологи говорят, что пока не стоит принимать важные решения. Лучше посвятить время тщательной планировке, по крайней мере, до окончания ретрограда.

Овен

На работе дела будут идти довольно успешно. Марс приносит вам энергию конкуренции и успеха, когда он соединяется с Сатурном в Рыбах. Сегодня начинается двухдневное окно возможностей, когда можно общаться эффективно и четко. Это отличный день для проведения переговоров, создания отчетов, подписания контрактов и совещаний с высшим руководством.

Телец

Удачный день для разрешения юридических вопросов, споров и конфликтов. На личную жизнь будет иметь благоприятное влияние планета романтики – Венера. На работе деньги будут поступать из разных источников. Луна вошла в ваш дом дохода, личных ценностей и ресурсов. Сегодня хороший день для общения с финансовыми консультантами, которые могут посоветовать разумные инвестиции.

Близнецы

Придется бороться за место под солнцем. Проявите навыки общения и будьте готовы к сильной конкуренции. Сегодня Луна войдет в ваш знак, принося дополнительную порцию личной энергии, и вы чувствуете мотивацию и желание выполнять домашние дела, поручения и другие личные задачи. Вечером дайте себе время расслабиться. Слушайте классическую музыку и качественно проводите время на природе. Запишите свои мысли и намерения на месяц.

Рак

Как единственный знак, которым управляет Луна, вы особенно чувствительны к колебаниям ее меняющейся энергии. День может начаться с ощущения нестабильности – вы будете тщательно вспоминать, не забыли ли сделать что-то очень важное. Будьте осторожны с тем, что вы говорите или делаете в окружении людей, которым, по вашему мнению, нельзя доверять. Старайтесь внимательно следить за своими эмоциями и не вступайте в споры с коллегами.

Лев

Это отличный день для того, чтобы помочь другим. Луна входит в ваш сектор дружбы. Если сегодня вечером у вас запланировано какое-нибудь событие, вы можете легко оказаться в центре внимания. Сейчас не время откладывать важные дела. Попытайтесь сосредоточиться на решении текущих вопросов, от которых зависит ваша карьера.

Дева

Чрезмерное мышление может быть изнурительным, поэтому вместо того чтобы держать все свои мысли при себе, запишите их или поделитесь с теми, кому доверяете. Сегодня ретроградный Меркурий обращается на вашем 22 градусе в Овне, освещая тайные страхи. Важно жить моментом. Этот день может быть наполнен творческими идеями. Вы можете найти отличную тему для нового проекта.

Весы

Вы можете получить неожиданный подарок от родственника или от кого-то, кто помогал вам в прошлом. Сегодня Венера будет иметь на вас сильное влияние, позволяя начать новый проект или задачу, требующую много энергии. Кроме того, это отличный день для составления планов, подготовки к поездке или подаче документов.

Скорпион

Каково ваше представление об успехе? Иметь хороший дом, покупать предметы роскоши или иметь больше свободного времени? С вашей правящей планетой, Плутоном в градусе Тельца, ваш разум и внимание будут направлены на денежные вопросы. Вы готовы выйти из зоны комфорта, и это отличный первый день для начала нового этапа в жизни. Вы можете легко получить то, что вам нужно.

Стрелец

Проявите свою внутреннюю силу и настойчивость. Воздействие Юпитера, планеты успеха, поможет осуществить заветные мечты. Луна вошла в знак Близнецов и в ваш солнечный дом обязательств. Возможно, вы встретите кого-то при самых странных обстоятельствах и поймете, что судьба не зря свела вас вместе. Сегодняшний день может быть для вас отличным сюрпризом.

Козерог

Сегодняшний день принесет возможности для улучшения достатка. Вы можете использовать свой самый большой потенциал для получения финансовой выгоды. Луна вошла в знак Близнецов, доставляя радость от ежедневных обязанностей и ответственности. Это отличный день для составления бюджета и установления режима экономии денег.

Водолей

Вы хотите быть свободными от всех обязательств. Вы готовы строить планы путешествий, а Уран, ваша правящая планета, поощряет философские занятия, образовательные мечты и любые открытия, которые вы хотите осуществить. Настало благоприятное время для творчества и самовыражения. Вы почувствуете внезапное вдохновение.

Рыбы

Вы можете оказаться на развилке в своей жизни, карьере или отношениях. Энергия Нептуна может усложнить представление о том, что вам нужно сделать дальше, поэтому не торопитесь с решениями. Лучше взять тайм-аут и разобраться в своих мыслях. Это хороший день, чтобы прислушиваться к советам, даже если вы с ними не согласны.

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