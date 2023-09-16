Дев ждут хорошие новости: гороскоп для всех знаков в неделю

Период с 17 по 23 сентября будет весьма ярким и насыщенным. Некоторые знаки получат новости, которых давно ждали. В преддверии осеннего равноденствия придется делать важные шаги и принимать судьбоносные решения.

По словам астрологов, в преддверии сезона Весов следует проявить мудрость и терпение. Овны смогут воплотить давнюю мечту, а Львам нужны искренние разговоры с партнером.

Овен

У вас есть одна мечта, которую вы храните в сердце уже много лет. Были даже моменты, когда она казалась вам совершенно недостижимой, и вы хотели сдаться. Цели, ранее казавшиеся слишком сложными, вдруг станут реальными. Небольшой триумф побуждает вас идти дальше и добиваться карьерных вершин. Впереди еще больше побед.

Видео дня

Счастливое число: 7

Телец

В начале недели вы будете решать денежные вопросы. Для счастья вам нужны три вещи: стабильность на работе, гармония в любви и несколько финансовых подушек на черный день. Это очень благоприятная неделя для поиска новых источников доходов.

Счастливое число: 11

Близнецы

Ищите возможности и не запирайтесь в четырех стенах. Вы пережили довольно сложный период, и если сейчас не начнете путь к исцелению, по всей вероятности, получите депрессию и проблемы со здоровьем. Будьте готовы к новым знакомствам и начинаниям.

Счастливое число: 12

Рак

Сейчас самое время это разобраться с проблемами, которые вы несколько недель (или месяцев) откладывали на потом. Если вам нужен дельный совет, обратитесь к тем, кому вы доверяете.

Счастливое число: 5

Лев

Ваши отношения станут крепче благодаря искренним разговорам. Не уклоняйтесь от возможности поделиться с партнером своими страхами и волнениями. Вам кажется, что сейчас вы находитесь на зыбкой почве, но есть шанс вновь обрести гармонию и наполнить жизнь радостью.

Счастливое число: 6

Дева

Настроение будет приподнято-праздничным. Вам все время будет казаться, что вот-вот произойдет что-то хорошее. Интуиция вас не подведет. Это будет одна из лучших недель года.

Счастливое число: 10

Весы

Вы погрузитесь в вихрь романтики и любви. Будьте готовы к увлекательным переменам в личной жизни, но сосредоточьтесь на ваших подлинных эмоциях и желаниях. Вероятно, вы избегали некоторых откровенных разговоров – а зря. Сейчас они вам очень нужны.

Счастливое число: 2

Скорпион

Старые конфликты снова вылезут на поверхность. Вы достаточно импульсивны от природы и часто говорите о том, о чем потом жалеете. Не стесняйтесь первыми пойти на примирение и попросить прощения – вы будете чувствовать себя гораздо лучше.

Счастливое число: 9

Стрелец

Пора пересмотреть некоторые ценности и определить приоритетность людей в вашей жизни. Семейная гармония натолкнется на серьезное препятствие. Некоторые из ваших текущих целей, возможно, придется отложить.

Счастливое число: 8

Козерог

Вы почувствуете прилив уверенности и энергии. Желая получить все и сразу, вы будете невероятно активны на работе. Любимый человек даст вам нужный совет и подбодрит – прислушайтесь к каждому его слову.

Счастливое число: 1

Водолей

Не стоит лишний раз конфликтовать с близкими. Учитывайте чувства других. Некоторые события, вероятно, очень вас смутят, но попытайтесь не слишком эмоционально реагировать на неожиданные новости.

Счастливое число: 4

Рыбы

У вас появятся возможности реализовать полузабытые планы. Вероятно, есть цель, которую вы давно хотели добиться, но ситуация постоянно складывалась не в вашу пользу. Неделя в преддверии осеннего равноденствия все изменит.

Счастливое число: 3

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на период осеннего равноденствия.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.