Держитесь от них подальше: какие знаки зодиака самые раздражительные

Ситуации, на которые может даже не обратить внимание большинство людей, очень раздражают несколько знаков зодиака. Это зависит не только от их настроения, характера или события, а от того, под какими созвездиями они родились.

Астрологи составили рейтинг самых раздражительных знаков зодиака. Поэтому соблюдайте осторожность и держитесь подальше, когда у них плохое настроение.

6 место – Близнецы

Близнецами управляет Меркурий, поэтому они по своей природе многозадачны. Близнецы могут начать капризничать тогда, когда им скучно. Этот знак не может долго делать одно и то же или общаться с слишком медленными людьми.

5 место – Рак

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Твердая оболочка Рака скрывает уязвимый характер, но если им действительно больно, они эмоционально "взрываются". Поэтому будьте осторожны, лучше держаться в такие моменты от них подальше. Раки могут оказаться раздражительными, когда чувствуют, что их не замечают или не ценят.

4 место – Овен

Овнами управляет огненный Марс, поэтому они импульсивны, вспыльчивы и нетерпеливы. Этот знак очень расстраивается, если что-то происходит не так быстро, как он хотел. Овны часто начинают истерить, чтобы начать ссору и избежать того, чего бы они ни хотели делать.

3 место – Дева

Придирчивые Девы ожидают идеальности от всех. Если вы не отвечаете их стандартам, то они становятся раздражительными. Даже малейшие мелочи могут резко изменить их настроение, например грамматические ошибки или грязь. Девы используют раздражительность, чтобы достичь совершенства.

2 место – Козерог

Лень и ошибки больше всего раздражают Козерогов. Это самый трудолюбивый знак, и он становится раздражительным, когда другие не проявляют такого же желания прилагать усилия. Козерог ненавидит неэффективность и непроизводительность.

1 место – Скорпион

Скорпионы по своей природе настойчивы и когда чувствуют несправедливость и ложь, начинают раздражаться. Они стремятся к глубоким связям и что-либо поверхностное может их смутить. Если вы чувствуете, что что-то огорчает Скорпиона, лучше не спрашивать об этом.

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