Романтика для Раков и новые возможности для Близнецов: насыщенный гороскоп на неделю

Неделя начинается с того, что Марс вместе с Ураном могут вызвать чувство беспокойства и тревожности. Но такое необычное сочетание планет может привести к неожиданным событиям и духовным связям.

3 октября Меркурий соединится с Плутоном, и их энергия покажет истину и повысит ваши амбиции. Астрологи составили гороскоп на неделю с 1 по 7 октября, который поможет во всем разобраться.

Овен

Меркурий и Плутон находятся в вашем доме карьеры. Вы чувствуете себя заряженными и готовыми к работе. Овны будут очень продуктивными и сосредоточат все силы, чтобы достичь целей.

Телец

Вы полны энергии, чтобы исследовать и изучать что-то новое. Меркурий и Плутон находятся в вашем доме образования. Поэтому используйте это время для саморазвития и получения новых навыков. Вас могут заинтересовать те сферы, на которые раньше вы даже не обращали внимания.

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Близнецы

На этой неделе вам откроются новые возможности, поэтому будьте готовы к переменам. Если у вас была какая-нибудь бизнес-идея, то сейчас самое время найти себе партнера или инвестора. Это удачный период, чтобы начать что-нибудь новое.

Рак

Раки исследуют свои романтические отношения. Вы можете по-новому посмотреть на любимого человека или задать интересующие вас вопросы. Открытое и искреннее общение поможет укрепить связь между вами.

Лев

Возможно, у вас были проблемы, которые вы давно пытаетесь решить, но у вас не выходит. На этой неделе вы найдете все ответы на интересующие вопросы. Также не забывайте уделить себе немного времени, чтобы разобраться с личной жизнью.

Дева

Меркурий в вашем знаке находится в доме романтики и приключений. Это поможет вам установить крепкую связь с важным человеком. Возможно, вы найдете новые знакомства, которые положительно повлияют на жизнь.

Весы

Вас может охватить желание избавиться от всего ненужного в доме на этой неделе. Возможно, вы даже захотите сделать небольшой ремонт или перестановку. Во время генеральной уборки Весы найдут предмет или вещь, которую давно искали.

Скорпион

Вы готовы на все, чтобы найти ответ на вопрос, который вас давно волнует. Это удачное время, чтобы углубиться в свой внутренний мир и узнать больше о своих потребностях. Меркурий вместе с Плутоном находятся в вашем доме умственной деятельности и расчетов.

Стрелец

На этой неделе уделите время, чтобы пересмотреть свой бюджет и составить финансовый план на ближайшее время. Вы можете активно экономить, чтобы избавиться от долгов или совершить большую покупку. Меркурий и Плутон находятся в вашем доме финансов.

Козерог

Вы найдете ответы на все вопросы и знаете, что хотите от жизни. Пора сказать руководителю о своем повышении. Если вы ищете новую работу, то это удачное время для этого. Найдите то, чем действительно хотите заниматься.

Водолей

Это прекрасное время, чтобы избавиться от всех сомнений и настроиться на начало чего-то нового и яркого. На работе дела пойдут вверх, если вы измените свое отношение к обязательствам. Не бойтесь выйти из своей зоны комфорта.

Рыбы

На этой неделе вы в центре внимания, поэтому воспользуйтесь этой возможностью, чтобы достичь своих целей. Люди будут прислушиваться к вашим советам. Продемонстрируйте умственные навыки и покажите, на что способны.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп до 8 октября, где рассказывал кого ждет разочарование, а кто добьется успеха.

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