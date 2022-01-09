Деньги, удача и большая любовь: пять знаков зодиака будут самыми счастливыми в 2022 году

Иногда жизнь ставит перед нами препятствия или, наоборот, направляет на правильный путь. Начало года - это отличная возможность для каждого подвести итоги, принять хорошие решения и спланировать новые проекты.

Астрологи издания Оbjeko назвали пять знаков зодиака, которые будут самыми счастливыми в 2022 году. Их ожидают хорошие доходы, везение и большая любовь.

Весы

2022 год преподнесет рожденным под этим знаком много везения во всех аспектах жизни. Любовная сфера улучшится, независимо от того, в паре они или одиноки. В работе их ожидает повышение и вознаграждение.

Овен

Уроженцев этого знака ждут новые знакомства, которые поменяют их жизнь в лучшую сторону. В профессиональной сфере, возможно, появится новая работа, которая принесет хорошие доходы. На протяжении года они будут развиваться и добиваться желаемых целей.

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Рак

Эмоциональным Ракам придется в 2022 году больше рисковать. Предприниматели будут вознаграждены успехами и достижениями и не пожалеют, что сделали решительный шаг. Смена сферы деятельности может помочь им почувствовать себя лучше и принесет большие деньги.

Скорпион

Скорпионы, наконец, будут полны жизненных сил. Они смогут избавиться от плохой привычки держать все свои эмоции при себе. Их новое состояние действительно откроет им большие возможности, и уроженцы знака могут найти любовь.

Телец

2022 год подтолкнет старательных Тельцов стать сильнее. Их ожидают какие-то трудные моменты, которые помогут достигнуть всего, чего они хотят. Тельцов ждет гораздо больше положительных эмоций, чем негативных.

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