Какие амулеты принесут счастье и деньги всем знакам зодиака в 2022 году: астрологи раскрыли секреты

Каждый год символизирует новое начало и возможность достичь успеха. Помочь в этом может ношение амулета, подобранного по знаку зодиака.

Эксперты по звездам издания Lanacion рассказали, что принесет счастье и деньги всем знакам зодиака в 2022 году. Узнайте, что нужно именно вам.

Овен

2022 год станет для упрямых Овнов периодом больший изменений, когда необходимо будет принимать важные решения. Лучший амулет для этого знака - цвета охры.

Телец

Уроженцы этого знака могут рассчитывать на личностный и карьерный рост. Агат поможет им защитить себя от зависти других и негативной энергетики.

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Близнецы

Этот год будет успешным для общительных и веселых Близнецов. Они смогут достичь желаемых целей на работе. Таким образом, идеальный амулет - камень тигровый глаз, который поможет обрести душевное равновесие.

Рак

2022 год - непрстой для эмоциональных Раков, но к концу этого года они увидят плоды своих усилий. Камень аметист окажется идеальным амулетом для них.

Лев

В этом году их ожидает множество решений. Они обретут уверенность в себе, чтобы иметь возможность вносить желаемые изменения. Амулет в форме змеи обеспечит защиту от плохой энергии и зависти окружающих.

Дева

2022 год станет годом финансовой стабильности для людей этого знака. Турецкий амулет "Назар" - лучший выбор для них, поскольку нейтрализует окружающий негатив и обеспечивает гармонию.

Весы

В жизни представителей этого знака начнется новый период. Вполне вероятно, что многие разорвут связи с токсичными людьми или решат сменить профессию. Сапфир станет их идеальным союзником, чтобы чувствовать себя спокойно.

Скорпион

2022 прочит для страстных Скорпионов год роста. Многие почувствуют важные изменения в жизни, которые приведут к новым начинаниям. Амулетом этого года является оникс. Этот драгоценный камень помогает преобразовывать отрицательную энергию в положительную.

Стрелец

Рожденных под этим знаком ожидает полный успеха 2022 год. Они будут находиться в постоянном движении, путешествовать, встречаться с новыми людьми и начинать новые проекты. Чтобы не уставать и не тратить силы зря, им рекомендуется использовать талисман из лавра.

Козерог

Трудолюбивые Козероги обычно сосредоточены на своей работе. Любой амулет, содержащий жемчуг, поможет им привлечь изобилие.

Водолей

Для старательных Водолеев наступит год реализации целей и желаний. Амулет в форме пирамиды поможет им проявить решительность и силу при выполнении новых проектов.

Рыбы

Мечтательных Рыб ждет большая удача во всех новых проектах. Это будет год, когда откроются новые пути. Любое украшение или предмет с формой рыбы идеально подходит для защиты от негатива.

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