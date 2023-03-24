Денежная удача или заманчивые предложения: гороскоп на 23 марта  для всех знаков зодиака

Скорпионов ждет большая удача, они получат крупную сумму денег, на которую не рассчитывали. Водолеям поступят заманчивые предложения.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 24 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Увидите свет в конце тоннеля, то есть найдете выход из одной сложной и затянутой ситуации. И до самого решения дело может пока не дойти, но алгоритм действий вы уже поймете и совершите что-то важное в этом направлении.

Телец

Помощь приходит, откуда не ожидали, в большинстве своем это финансовая поддержка, но может быть и какая-то материальная или даже информационная – своевременная консультация, совет, телефон, адрес или подсказка, которые вам сейчас очень нужны.

Близнецы

Могут сегодня предложить что-то возглавить, занять важный пост, заняться отдельным интересным направлением, что значительно повышает ваш статус, как в глазах окружающих, так и в собственных. И у вас просто крылья вырастают, вы готовы уже бежать и что-то делать.

Рак

Кажется, что выходные у вас начинаются именно сейчас, и вместо того, чтобы завершать свои дела, которые вы не успели совершить в течение недели, вы бросаете все на полпути. Просто усилием воли прекращаете работать и отдаетесь отдыху.

Лев

Научитесь сегодня видеть и мыслить шире, смотреть на ситуацию с другой точки зрения или ставить себя на место другого человека. Это поможет понять причины происходящего и увидеть, что впереди у вас совсем нет преград.

Дева

Настроение будет праздничное, и не только потому, что впереди замаячили выходные. У вас есть что праздновать, сегодня или в ближайшие дни, например, какие-то достижения, победу, годовщину или день рождения ваших близких.

Весы

Будет возможность провести этот день очень свободно и на ваше усмотрение, взять отгул, отпроситься или даже уволиться. Для того чтобы почувствовать то самое дыхание свободы, погулять, сделать свои дела и прийти к определенному решению.

Скорпион

Кто-то вам подкинет немного денег, может, даже просто от душевной доброты, потому что вы были убедительны или понравились. Конечно, это может приобрести формы инвестиций или благотворительности, а может быть в виде подарка.

Стрелец

Есть большая угроза превратиться в мать Терезу и выслушивать все жалобы и проблемы ваших близких или даже далеких. Возможно, вы так выглядите, что люди к вам тянутся и готовы рассказывать о всех бедах и невзгодах своей жизни.

Козерог

Уже тянет к кроватке и покою, с утра не захочется вообще никуда идти, ни с кем встречаться, даже общаться. И если у вас такая возможность, то оставайтесь дома и набирайтесь сил. Если же такой возможности нет, общайтесь как можно меньше.

Водолей

Даже если вы сейчас полностью удовлетворены всем, ничто вам не мешает поинтересоваться другими предложениями, новыми проектами, которые могут обещать немало интересного, и осуществить ваши давние желания.

Рыбы

День будет казаться особенно счастливым из-за того, что сегодня вам удается реализовать какие-то свои замыслы, и вы можете наконец-то проявить себя, получить одобрительные отзывы, немного славы и даже какое-то вознаграждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, март будет периодом обновления для многих знаков зодиака, хотя Сатурн в Рыбах не является наиболее благоприятным сочетанием. События месяца во многом будут зависеть от того, насколько вы сможете сдерживать импульсивность, ведь именно необдуманные поступки могут повлечь за собой сложные неконтролируемые ситуации.

Также астрологи назвали три женских знака зодиака, которых ждет успех. Деньги для них не самоцель, поэтому они в первую очередь сосредоточиваются на процессе развития, создания, генерирования идей, чтобы привлечь новых потенциальных клиентов и поддерживать высокий уровень собственного профессионализма.