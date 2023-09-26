Денежная удача или важные переговоры:  гороскоп на 26 сентября для всех знаков зодиака

Девы получат значительную сумму денег и смогут побаловать себя подарком. Львам предстоят важные переговоры.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 26 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сил и желания работать у вас будет немало, так что сегодня можете успеть сделать как все запланированное, так и перевыполнить все планы и сделать даже часть своих задач на эту неделю, освободив таким образом время на что-то другое.

Телец

Несколько потеряетесь в том, что вам сейчас больше всего нужно, ведь вы, выбирая то, чем будете заниматься в ближайшее время, не совсем ясно представляете, с чем вам придется иметь дело, вот и сомневаетесь.

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Близнецы

Важная информация, которую вы сегодня получите, подтолкнет вас к ускорению и активным действиям. Так что прокрастинацией не удастся заняться, поскольку откладывать какие-то дела уже не будет никакой возможности.

Рак

Соглашайтесь сегодня на разные интересные предложения, даже если они будут казаться авантюрными. Потому что пришло время завоевывать новые территории, рассматривать новые перспективы, овладевать новыми направлениями деятельности.

Лев

Переговоры с зарубежными партнерами сегодня приведут к дальнейшим шагам. Если раньше все эти разговоры ни к чему не вели, кроме болтовни или переписки, то сейчас вы найдете какие-то точки соприкосновения и договоритесь о конкретных проектах.

Дева

Радость принесут деньги, которые сегодня легко приходят, еще и в несколько большем количестве, чем вы рассчитывали. Поэтому можете потратить немного средств на собственные удовольствия или здоровье. Скажем, записаться на курс массажей или купить что-то приятное.

Весы

Не будьте сегодня скромными, наоборот – проявляйтесь как можно смелее и ярче, показывайте все, на что способны, все свое усердие и экспертность, весь опыт, знания и таланты, потому что именно сейчас вас будут оценивать и выбирать.

Скорпион

Это будет очень быстрый, а местами безумный день, когда вы не успеваете завершить одно дело, как на вас наваливаются три, и все важные и срочные. И вы не можете отказаться, так что придется как-то ускоряться.

Стрелец

Будете нуждаться в юридической помощи, или достаточно серьезной или небольшой консультации. Возможно, обойдетесь просто разъяснением специалиста некоторых аспектов ваших прав, а возможно, не обойдется без серьезного вмешательства адвоката.

Козерог

Официальные инстанции сегодня к вам будут благосклонны, а бюрократические коридоры – гостеприимны. Поэтому можете смело идти решать даже очень сложные и запутанные вопросы, вам все удастся без посторонней помощи.

Водолей

Вас сегодня буквально будут разрывать на части, ведь окажется, что вы, как специалист, с вашими качествами, знаниями и опытом, нужны всем. Но количество часов в сутки ограничено, да и у вас будут совсем другие планы, потому стоит поднять свой прайс.

Рыбы

Это будет очень спокойный день, хотя вы ожидали какого-то напряжения. Но все сложности рассосались сами собой, и вы уже можете провести время так, как вам хочется, в свое удовольствие, иногда даже откровенно игнорируя работу.

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