Денежная удача или трудности: гороскоп на 6 января для всех знаков зодиака

Близнецов ждет денежная удача, они получат значительную сумму. Весы столкнутся с трудностями.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 5 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня вы пожинаете те плоды, которые посеяли в прошлом году. Возвращаются те люди и обстоятельства, с которыми вы когда-то имели дело, и вам нужно будет разрулить сложности, которые вы создали раньше.

Телец

Сегодня будете определять, куда двигаться дальше, и здесь главное – не включать эмоциональную составляющую, а больше руководствоваться логическими выводами. Словом, будете писать планы и анализировать, какие из них наиболее перспективны для вас.

Близнецы

Приходят многочисленные бонусы и вознаграждения за прошлые достижения, какие-то премии, зарплата, подарки, начисления, может, даже звание, награды, медали, словом то, что доставляет вам радость и повышает ваш статус.

Рак

Захочется покоя и равновесия, заняться какими-то духовными делами, больше для души, а не тела. Вы можете отправиться в места силы, встретиться с душевными людьми, которые уделяют больше внимания себе и самопознанию.

Лев

Вы можете подойти к осознанию того, что уже нужно завершать старые дела, проекты, отношения, заканчивать какую-то работу с тем, чтобы заняться совсем другими направлениями и идеями.

Дева

Даже небольшие хлопоты сегодня не способны испортить ваше настроение, ведь вы сейчас находитесь на подъеме, в голове – куча планов и желаний, и вы жалеете только о том, что не хватает времени для того, чтобы воплотить все ваши мечты.

Весы

Очень вероятна ситуация безысходности, когда вы не знаете как поступить, поскольку любой шаг ведет к проигрышу. И вы просто не знаете как поступить и остается только беспомощно стоять, опустив руки.

Скорпион

Вы сейчас разрываетесь по сторонам, стараясь и по работе все сделать, и с домашними делами справиться, и со своими увлечениями разобраться, еще и личная жизнь может неожиданно активизироваться.

Стрелец

Эмоциональный фон будет настолько повышенным, что вы будете нуждаться в посторонней помощи для того, чтобы успокоиться. Поэтому найдите человека или средство, которое бы вас привело к состоянию равновесия.

Козерог

Сосредоточьтесь на главном и направьте все свои усилия на то, чтобы осуществить один важный замысел с тем, чтобы довести его до успешного финала. Ведь вам сейчас очень нужно проявить свою целеустремленность.

Водолей

У вас теперь будет возможность насладиться многими благами мира, например, посмаковать какими-то деликатесами, хорошими нарядами, посетить развлечения, выставки или концерты, вам подарят приятные впечатления или вполне конкретные вещи.

Рыбы

Если вам сегодня нужно будет отправиться в путь, то не забудьте о важных вещах, лучше напишите список того, что должны сделать, что взять и как подготовиться – чтобы ничего не забыть и не пришлось тратить лишние деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

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