Денежная удача или романтика: гороскоп для всех знаков зодиака на 30 сентября – 1 октября

Козероги получат значительную сумму денег, им будет везти во всем. Скорпионы смогут наслаждаться романтикой.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 30 сентября – 1 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Даже если вы никуда не собирались, можете попасть в гости. Вас будут настолько убедительно уговаривать, что вы отважитесь и не пожалеете. Ведь получите много впечатлений и удовольствия.

Телец

Отдадите кучу времени на приведение в порядок территории, расчистку старых завалов и создание домашнего уюта, будете и убирать, и расчищать, и что-то выбрасывать, и летние вещи прятать, а зимние доставать и перебирать.

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Близнецы

Об отдыхе в эти выходные можете забыть, ведь имеете сейчас немало дополнительных обязательств, как производственной тематики, так и касающихся ваших увлечений или семейных вопросов. Поэтому все дни будут крайне загружены разными делами.

Рак

Вы сейчас имеете большое количество работы или очень значительный проект, к которому вы не знаете как приступить. И потому все выходные будете откровенно прокрастинировать – заниматься какими-то мелкими и незначительными делами, откладывая свой важный проект на потом.

Лев

Вам сейчас хоть разорвись, ведь вы и с друзьями хотите встретиться, и какие-то домашние дела доделать, и заняться любимыми делами, а времени на все это не слишком много. Так что придется определяться с приоритетами и выбирать то, что вам действительно нужно.

Дева

На повестке дня – какие-то соревнования или конкурсы, где вы можете участвовать, а может, и просто наблюдаете и болеете. И это будет для вас и развлечение, и напряжение, и удовольствие, и работа. И даже какой-то заработок, поскольку где-то там рядом и деньги могут лежать.

Весы

Будете решать какие-то глобальные семейные вопросы, касающиеся не только вас, но и всей семьи. Это может быть покупка недвижимости, вопрос строительства или ремонта, становление и перспективы семейного бизнеса.

Скорпион

Эти выходные могут стать очень романтичным периодом, особенно если ваши отношения только начинаются, и вы затуманены гормонами. Будет возможность и на свидание сходить, и долго-долго разговаривать ни о чем, и часами любоваться друг другом.

Стрелец

Хотя вас и зовут какие-то неизведанные дали, но домашние дела не дают вам возможности расправить крылья и устремиться туда, куда хочется. Быт вас затягивает, нужно позаботиться о запасах или помогать членами семьи.

Козерог

Будете достаточно интенсивно зарабатывать деньги, тем более, что как раз сейчас настало то время, тот денежный сезон, когда нужно интенсивно работать, а отдыхать будете чуть позже, когда поток денег сам собой уменьшится.

Водолей

Все происходит само собой, выходные проходят по привычному сценарию, когда вы больше спите, немного времени отводите для отдыха, немного – для хозяйственных дел, какие-то семейные дела решаете и своими увлечениями успеваете заняться.

Рыбы

Часть работы придется перенести на выходные, впрочем, это не будут какие-то значительные нагрузки, возможно, даже приятные. А возможно, обстановка дома будет такова, что вам лучше это напряженное время пересидеть где-нибудь на работе.

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