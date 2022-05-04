Денежная удача или новые вызовы: гороскоп на 5 мая для всех знаков зодиака

Близнецов и Скорпионов ждет денежная удача, они могут получить крупную сумму. Водолеев – новые вызовы, но у них все получится, удача будет на их стороне.

Таролог и прогнозист Ольга Соломко эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 5 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вам придется сегодня координировать какие-то ответственные проекты. И потому сейчас вам важно держать все процессы под контролем, причем не только те, которые зависят от вас лично, но и те, которые касаются работы других.

Телец

Следите сегодня за тем, чтобы четко распределять свое время, своевременно отчитываться и соблюдать сроки. Будьте ответственны за то дело, которое вам поручили, впрочем, не забывайте и об отдыхе.

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Близнецы

Неожиданными будут подарки или какие-то дополнительные деньги, которых вы совсем не ожидали. И важным будет таки принять все эти дары, а не отталкивать, тем более, что для вас эти дополнительные возможности будут совсем не лишними.

Рак

Сегодня придется ускориться, даже если вы собирались тихо и спокойно провести этот день. И вам придется очень быстро переориентироваться и соображать, чтобы не отставать от других.

Лев

Не стоит сегодня прыгать выше головы и показывать сверхрезультаты, достигаемые иногда за счет снижения качества. Они в таком виде никому не будут нужны. Просто честно и добросовестно выполняйте свою работу.

Дева

Сегодня вы делаете первые шаги в новой сфере, новом направлении, которое обещает быть перспективным, но вы еще не совсем уверены в том, что вам нужно туда идти. И сегодня у вас будет шанс попробовать и решить.

Весы

Давние друзья из прошлого вас сейчас поддержат. Причем, не только морально, но и вполне материально - подскажут верное направление, дадут дельный совет, поделятся деньгами, продовольствием, одеждой или жильем.

Скорпион

Получите сейчас деньги, причем даже больше, чем ожидали. Это может быть какая-нибудь материальная помощь от родственников или поступления от семейного бизнеса. Словом, средства будут от семьи, в каком бы виде они к вам не пришли.

Стрелец

Ваши умственные способности сегодня будут на высоте, и вы с упорством беретесь решать какие-то вопросы, считать бюджеты, продуцировать идеи, создавать новые концепции, словом, активно работаете головой.

Козерог

Не избегайте встреч, как бы вам этого не хотелось. Ведь именно сегодня контакты с людьми будут чрезвычайно важны и полезны. К тому же, еще и приятными, а знакомства обещают быть очень перспективными.

Водолей

Работа сегодня будет очень напряженной, но у вас будто включается второе дыхание, и вы с легкостью выполняете все задания, еще и других поддерживаете. Здесь главное – не делать при других их работу, достаточно будет и напутственного слова.

Рыбы

Сегодня прекрасный день для совместных действий, равно как и просто для общения, так что если вам представится такая возможность, то обязательно встретитесь с друзьями, даже если повод придется придумать.

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