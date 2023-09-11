Денежная удача или ностальгия: гороскоп на неделю до 17 сентября для всех знаков зодиака

Близнецы получат крупную сумму денег, и для них это может стать неожиданностью. Рыб накроет ностальгия.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 17 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

На этой неделе соблазнов будет гораздо больше, чем обычно, вас все время тянет на какие-то запрещенный вещи, да и друзья или коллеги все время подталкивают к таким безобразиям, которые способны вас расслабить, но разрушить здоровье.

Телец

Очень деловой период, когда вам нужно быть очень собранными, сосредоточенными, соблюдать все правила и законы, дресс-код, а еще умудряться проявлять активную жизненную позицию и показывать другим пример.

Близнецы

Щедрые денежные поступления на этой неделе будут приятной неожиданностью, особенно когда деньги вы получаете из совершенно неожиданных источников, например, в виде инвестиций или подарков от родственников, денежных траншей от каких-то организаций.

Рак

Вы сейчас нуждаетесь в большем тепле, чем обычно. Прием как эмоциональном, так и физическом. Возможно, сказывается уже осень, начинает холодать, и так сейчас хочется объятий, теплых одеял и любви.

Лев

Сейчас вам удается преодолеть огромные преграды, которые уже долгое время оставались непреодолимыми, тяжелая работа сейчас идет очень легко. Соперники сейчас вам попадаются хоть и сильные, но вы с ними легко справляетесь.

Дева

Это будет не слишком яркая неделя, богатая событиями, все идет своим путем, понемногу решаются все вопросы, ваша жизнь наполнена привычным спокойным графиком, немного работой, а еще приятными ритуалами и удовольствиями.

Весы

Вас сейчас словно выпустили на свободу, и вы осознаете, что можете действительно делать вообще все, что хотите. И на радостях вы можете хвататься за все свои мечты и пытаться воплотить их в жизнь.

Скорпион

Для улучшения финансового положения этой недели вы делаете все от вас зависящее. А иногда даже превосходите свои возможности, стараясь работать по разным направлениям и достигая очень хороших результатов.

Стрелец

Ничего особенного вы не ожидаете от этой недели, но могут случиться такие замечательные истории, когда вы поверите в чудеса. К примеру, вас приглашают на какие-нибудь интересные события, предлагают повышение по службе или даже поднимают зарплату.

Козерог

Наконец-то вы можете позволить себе расслабиться и отдохнуть, насладиться теплом остатков лета, пережить немного романтических эмоций на фоне этого бархатного сезона. А может, даже отправиться отдыхать где-нибудь в теплые края.

Водолей

Появляется уверенность в том, что у вас получится все, что бы вы ни задумали. И на этой неделе вы переходите тот особый рубеж, когда уже нет назад возврата и нужно будет идти только вперед, не отступая и не оглядываясь.

Рыбы

Сейчас у вас царит легкая ностальгия, кто-то или что-то напоминают вам о светлых добрых временах, детстве. Возможно, вы сейчас общаетесь со своими друзьями, одноклассниками, с которыми вы погрузитесь в воспоминания.

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