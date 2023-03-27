Денежная удача или много работы: гороскоп  до 2 апреля для всех знаков  зодиака 

Львов ждет финансовая удача, они получат крупную сумму денег. Весы будут работать без передышки.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 2 апреля . Узнайте, что ждет вас.

Овен

Приближаются праздники, торжества, которых вы долго ждали и долго готовились. Возможно, это день рождения или семейные праздники, и все это наполняет вас предвкушением радости, сюрпризов, встреч с близкими и приятного общения с друзьями.

Телец

Ничто вас особенно не напрягает, не расстраивает, неделя проходит достаточно легко, вы прекрасно проходите все сложные повороты, впрочем, слишком сложных проблем и не будет, к счастью, сейчас на вашем пути встречается только зеленый свет.

Близнецы

Появляются возможности куда-то съездить, попутешествовать немного дальше собственного двора или города, более того, это может быть не одна поездка, а даже несколько, или на выбор, одна за другой, поэтому готовьтесь получать новые впечатления и новые возможности.

Рак

Видите цель и не видите никаких препятствий, так что продвигаетесь семимильными шагами к ней, собрав в кучу и смелость, и выносливость, и таланты, и все свои лучшие качества, которые вы готовы явить этому миру, и которые приближают вас к желаемой цели.

Лев

На этой неделе можете получить достаточно большую сумму, которая значительно больше того, что вы обычно получаете. Остается только распределить все эти средства по разным направлениям, отдать долги и вложить в свое развитие.

Дева

Вам вроде бы чего-то не будет хватать для полного счастья и самореализации, и это осознание заставляет вас начать искать именно тот вариант приложения усилий, который бы и ваши таланты раскрывал, и удовольствие приносил, и соответствующие деньги добавлял.

Весы

С утра до ночи вы работаете, забывая все на свете, но нельзя сказать, что это будет что-то творческое, ведь сейчас ваша деятельность больше напоминает работу на конвейере, когда вы выполняете одну и ту же монотонную работу.

Скорпион

Будете заботиться о сохранении того, что у вас есть и накоплении различных ресурсов – финансовых и материальных. Возможно, будете разбираться в вопросах инвестирования, страхования и других инструментах хранения и умножения.

Стрелец

На этой неделе окажется, что для вас королевство маловато, негде развернуться, чтобы показать все свои таланты и всю силу. Вот вы и начнете искать место и обстоятельства, где можно полностью раскрыться.

Козерог

Может прийти осознание, что нужно начать все сначала, ведь все старые идеи уже не актуальны не только для вас, но и для общества, поэтому пришло время найти то, ради чего вы будете каждый день просыпаться.

Водолей

Тратите много времени на ожидание, ведь все вокруг тормозит, да и вы что-то не слишком быстро соображаете и действуете. И это может приводить к нервозности, вам ведь результаты нужны здесь и сразу, но такого не бывает.

Рыбы

Все, чем вы занимаетесь, доставляет вам удовольствие, это касается как вашей основной деятельности, так и различных дополнительных увлечений, и бизнес-деятельности. Вам не приходится себя никоим образом заставлять что-либо делать, ведь вы занимаетесь любимым делом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливыми. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.