Денежная удача или интересные предложения: гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака 

Тельцов ждет денежная удача, им могут повысить зарплату. Весы получат интересное предложение.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 19 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вас сегодня лучше не раздражать, потому что вы слишком критически настроены, так что можете с жаром высказать все, что думаете, и испортить отношения даже с очень лояльными к вам людьми. Впрочем, и вы держите себя в руках, чтобы не приумножать проблемы.

Телец

Вам обещают повышение зарплаты или дополнительное финансирование, так что вы сегодня будете мотивированы больше работать и выдавать лучшие результаты. И уже нет времени на разные длительные раскачки и паузы, надо работать.

Близнецы

К вам сегодня потянутся люди, вы будете настолько эмпатичны, что придется выслушивать немало щемящих историй и утешать людей, в общем, будете хорошей поддержкой, даже если просто выслушаете кого-нибудь.

Рак

Вы будете настолько увлечены своими делами, настолько погружены в любимые занятия, что для вас не существует ни обеда, ни отдыха. И глядя на вас, люди вокруг себя вдохновятся вашими занятиями.

Лев

К вам могут обратиться с просьбой об учебе или наставничестве, кто-то увидит у вас учителя, который может показать пример и научить разным полезным навыкам и передаст нужные знания.

Дева

Защищайте сегодня свои интересы и границы, не разрешайте другим садиться вам на голову. Иногда можно даже сыграть роль злого полицейского, если люди воспринимают обычную вежливость как слабость.

Весы

Кто-то из-за границы может вам сегодня предложить интересные проекты, работу, будут также предложения частного характера. Причем вы будете настолько популярными и востребованными, что таких предложений будет несколько.

Скорпион

Для вас сегодня кто-то готовит если не подарки, так сюрпризы, которые поднимают вам настроение, например знаки внимания, приятные и полезные мелочи, или даже получите комплименты от людей, которых считали неспособными на приятные слова.

Стрелец

Вы сегодня удивительно креативны, в голову приходят блестящие идеи, главная проблема которых в том, что их несколько, а нужна только одна, но самая лучшая. Словом, вы сейчас создаете новые смыслы, проекты, товары и выбираете лучшее из лучшего.

Козерог

День должен быть спокойным, но кто-то рядом может решить по-другому и превратит ваш четверг в какую-нибудь феерию. Словом, вас сегодня будут провоцировать и соблазнять, толкать на подвиги и авантюры. А вы не слишком и сопротивляетесь.

Водолей

Доход сегодня может несколько увеличиться, к примеру, вы за свою привычную работу получите немного больше денег, чем надеялись, премию или другие награды за свой профессионализм, трудоголизм, усердие или красивые глаза.

Рыбы

День наполнен очень ответственными задачами, так что вы сейчас очень напряжены, стараетесь выполнить все наилучшим образом, и поэтому очень нервничаете. И поэтому велика вероятность наделать ошибок. Попытайтесь как-то снизить значимость ваших дел.

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