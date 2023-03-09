Денежная удача или интересные новости: гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака 

Скорпионов ждет финансовая удача, они могут рассчитывать на крупную сумму денег. Весы получат интересные новости.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 9 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будете чувствовать себя зажатыми в пределах определенных рамок, правил и консервативных ограничений, которые не дают вам свободно дышать и действовать так, как хочется. Но именно сейчас такой подход и нужен, вы должны демонстрировать законопослушность.

Телец

Вероятны встречи с серьезными и важными людьми, представителями власти, разных юридических и правоохранительных органов или других ответственных структур. И вам нужно будет заручиться их всесторонней поддержкой.

Близнецы

За вами сегодня могут гореть мосты, вы ведь бежите вперед и не собираетесь ни возвращаться, ни даже оглядываться. И сегодня это лучший выбор, ведь иногда вы более эффективны, когда нет путей к отступлению.

Рак

Сегодня вы особенно щедры, делитесь как деньгами, так и советами, идеями, опытом и впечатлениями, а еще внимательно выслушиваете других, пытаясь понять, посочувствовать и помочь.

Лев

Настроение сегодня будет приподнятое и даже праздничное, и вы будто ищете какие-то места или поводы для того, чтобы порадоваться вместе со всеми, поэтому вы можете попасть на какие-то торжества или домашний праздник. В конце концов, можете сами себе устроить какой-нибудь приятный повод.

Дева

Не обращайте внимания на то, что ситуация, в которую вы попадаете, может показаться безвыходной. В самом деле, если вы успокоитесь, снизите уровень тревоги, то увидите, что не все так плохо, и есть множество вариантов выхода.

Весы

Приходят интересные новости, а с ними – и предложения, и пусть на первый взгляд они вам будут казаться странными или экзотическими. Включайте свою интуицию, ведь сегодня ваш разум и логика могут только помешать вам принять правильное решение.

Скорпион

Растут ваши финансовые возможности, теперь вы можете получать больше денег, поэтому пришло время улучшить свое состояние, позволить себе лучшие жилищные условия, купить более дорогую еду или более качественную одежду или обувь.

Стрелец

Будет возможность принять участие в конкурсах, соревнованиях, где нужно будет отстаивать свои звания, демонстрировать опыт, таланты, показывать, что вы лучшие в своей сфере. Но не переусердствуйте, ведь все это – определенная игра и забава.

Козерог

Эмоции сегодня успокаиваются, вы будто отдыхаете, по крайней мере, приходите в себя и восстанавливаетесь, сосредоточившись на внутреннем мире и максимально отдаляясь от разных внешних раздражителей.

Водолей

День обещает быть удивительно динамичным. И вы сегодня бегаете по своим делам, общаетесь с большим количеством людей, подчиненными, партнерами, коллегами, еще и в личное время вас то соседи беспокоят, то друзья настаивают на встречах.

Рыбы

Можете сегодня получить повышение, и ваши карьерные амбиции будут удовлетворены. И даже увеличение количества работы и дополнительная ответственность вам нравятся, вы ведь можете реализовать то, о чем давно мечтали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливыми. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.