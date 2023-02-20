Денежная удача или домашние хлопоты: гороскоп до 26 февраля для всех знаков зодиака

Весов ждет денежная удача, они получат крупную сумму. Рыбы будут заняты домашними хлопотами.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 26 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сейчас вы получаете награды за былые достижения, так сказать, пожинаете плоды своей предыдущей работы, слушаете очень приятные вам слова, празднуете и что-то отмечаете. И не тушуйтесь, воспринимайте эту похвалу как должное.

Телец

Внезапно можете отправиться в путь, в новые места или в хорошо известные вам, едете туда, где вам хорошо, поэтому есть все шансы поднять вам настроение, встретиться с родственниками, друзьями и просто приятными людьми.

Близнецы

Именно на этой неделе неплохо было бы изменить свой образ жизни, забыть о вредных привычках, приобрести новые навыки, словом, позаботиться о себе и сделать свою жизнь наполненной, здоровой и более комфортной.

Рак

Исполняются ваши заветные желания, о которых вы мечтали уже много лет, связанные с какими-то зарубежными темами. К примеру, вам удается договориться о сотрудничестве с международными партнерами или вы переезжаете на новое место жительства.

Лев

Как-то очень активно действовать вам сейчас не хочется. Напротив, будет стремление сохранить силы и спрятаться в норку, побыть немного в одиночестве, даже просто вволю полениться. Если не будет такой возможности, вы даже можете заболеть для того, чтобы отдохнуть.

Дева

То ли привычная нагрузка как-то уменьшится, то ли вы сами себе выберете режим отпуска, но эту неделю у вас будет возможность забыть о работе и заняться совсем другими делами.

Весы

На этой неделе должна прийти достаточно солидная сумма, возможно, вы что-то значительное продаете, получаете кредит, а может, какие-то большие выплаты, которые можете использовать по своему усмотрению и наконец позволить себе очень большие расходы и инвестиции.

Скорпион

Внезапно можете оказаться на гребне славы, когда о вас узнают многие. С одной стороны это вам очень льстит, а с другой – накладывает значительную долю ответственности, когда вам приходится быть достойными вашей славы.

Стрелец

Все вокруг вроде бы немного притормозилось, и как бы вы ни пытались вырваться вперед, ваших усилий будет недостаточно, ведь встречи переносятся, коллеги недостаточно быстро соображают, партнеры вас придерживают.

Козерог

Повезет как никогда, так что вы можете испытать свое везение в лотерее, принять участие в каких-то конкурсах, где для победы нужен не только ваш талант или хорошие навыки, но и просто счастливый случай.

Водолей

Новые идеи, возникающие на этой неделе в вашей голове, потребуют не только осмысления и просчета, но и апробации, и вы можете уже начать экспериментировать, попробовать что-то делать в новом направлении.

Рыбы

На этой неделе можно полностью посвятить время семейным делам, решению домашних проблем или содействию вашим родным и близким. Впрочем, это не значит, что вы совсем не работаете, просто дела семьи будут занимать львиную долю вашего времени.

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