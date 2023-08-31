Денежная удача или борьба за справедливость: гороскоп на 31 августа для всех знаков зодиака

Близнецы получат деньги и начнут смело планировать расходы. Скорпионам придется бороться за справедливость.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 31 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня будете очень загружены и нет возможности отвлекаться на что-то постороннее. Потому что впереди стоит одна-единственная цель, а время для ее достижения будет очень ограничено. Вот вы и валите вперед, не имея времени на сантименты.

Телец

Ваши будни будут легкими и приятными, вы работаете, общаетесь с коллегами и даже помогаете им в трудных задачах, завершаете какие-то важные проекты, словом, это будет идеальный рабочий день без лишних проблем.

Близнецы

Приходят деньги, возможно, в виде аванса или инвестиций в будущее, или как возврат сумм, которые вам когда-то задолжали. Поэтому сейчас будете радоваться этим доходам, планировать расходы и надеяться на дальнейшие поступления.

Рак

От того, насколько вы будете сегодня активны, зависит и ваш дальнейший успех. Вы проявляйте инициативу, что-то предлагаете другим людям, общаетесь с потенциальными инвесторами или организаторами и зарабатываете хорошее имя.

Лев

Прежде чем сделать очень важный шаг, желательно собрать как можно больше информации и выступить в роли стратега, рассчитав, что вам даст новое направление. Словом, не спешите делать ничего до того, как хорошо не подготовитесь.

Дева

Будете сегодня очень расчевствованы, ведь вам напомнят о каких-то щемящих моментах из прошлого, и вы с удовольствием погрузитесь в воспоминания, можете даже пустите слезу, настолько душевными будут эти яркие картинки.

Весы

Если вы сегодня планируете какие-то встречи или переговоры, то можете рассчитывать на успех. И не важно, насколько вы будете подготовлены и убедительны. Просто так складываются обстоятельства, что вам во всем идут навстречу.

Скорпион

Одна из основных тем сегодня – борьба за справедливость. Вам нужно не только хорошо знать свои права, но и изучить законы и, может, даже помогать отстаивать интересы других людей.

Стрелец

К сожалению, большинство средств, которые вы получите в последнее время, нужно будет отдать. Кто-то отдаст на обучение, кто-то – за проживание или продовольствие, а кто-то инвестируя в себя или своих близких. Словом, все – во благо, поэтому не жалейте денег.

Козерог

Столкнетесь с очень досадным случаем, когда старые схемы не работают, а вы так надеялись использовать свои старые запасы идей, работающих по накатанной и хорошо изученным путям. Придется все-таки становиться на новые рельсы.

Водолей

У вас есть немалый запас сил, так что можете попытаться двигаться в разных направлениях одновременно, стараясь быть успешными. Никто не может гарантировать, что вам это удастся, но вы проверите свои возможности.

Рыбы

От вас сегодня не потребуют рекордов и подвигов, просто себе работайте, как вы это умеете, меньше тратьте время на разговоры, а делайте вид, что вы крайне заинтересованы в том, чтобы просто трудиться, не хватать звезд с неба и не требовать ничего лишнего.

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