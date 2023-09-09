Денежная удача или активный отдых: гороскоп на 9-10 сентября для всех знаков зодиака 

Львы на выходных получат крупную сумму денег и начнут планировать, на что потратить средства. Девы отдадут предпочтение активному отдыху.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 9-10 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Ваша деятельная натура плохо переносит выходные и отдых, и вам сейчас очень хочется либо какого-то активного отдыха, либо интенсивно работать, лишь бы дома не сидеть. Да и денег неплохо было бы заработать, так что расслабляться некогда.

Телец

Будете наводить порядок в доме, сортировать вещи, готовиться уже к зиме, например, прятать летнюю одежду и проводить ревизию теплых вещей и зимнего инвентаря, а вдруг нужно будет что-то докупить, чтобы чувствовать себя тепло и уютно.

Близнецы

Эти выходные обещают быть достаточно публичными, когда вам нужно будет выступать перед людьми, или участвовать в многолюдных мероприятиях, конференциях, выставках, концертах, где вы и себя показываете, и с людьми знакомитесь.

Рак

Настает время, когда нужно будет получить новые знания, какими бы мудрыми, образованными и опытными вы ни были. Поэтому в эти выходные вы беретесь за гранит науки, посещаете какие-то учебные проекты, лекции, мастер-классы.

Лев

В эти выходные денег у вас станет больше, вам могут отдать большой долг, вознаграждение или бизнес принесет хорошие средства. А возможно, вы продадите что-то очень значительное, поэтому как раз сейчас будете считать купюры.

Дева

Это будут очень активные выходные, когда вам не сидится на месте, а тянет куда-то на подвиги. А может вы будете участвовать в спортивных соревнованиях или просто будете наблюдать как соревнуются другие люди.

Весы

Все выходные вы занимаетесь домашними делами, либо делаете заготовки, закупки на зиму, либо наводите порядок вокруг себя, расчищаете территорию. Однако могут неожиданно нагрянуть гости и изменить все планы.

Скорпион

Случится возможность провести эти выходные с родными и близкими людьми, возможно, поехать в гости к родственникам, помочь там по хозяйству, или отметить какой-то семейный праздник, словом, и пообщаться, и в воспоминания окунуться, и полезное дело сделать.

Стрелец

Не помешает внести немного романтики в эти выходные, и вы проведете время в общении с вашими любимыми, с которыми давно не виделись, или назначаете на это время первое свидание, которое будет очень важным и неповторимым.

Козерог

Провести все выходные на природе – отличная идея, и это может быть как отдых на даче, так и пикник с друзьями где-то у воды. Словом, воспользуйтесь всеми прелестями этих теплых выходных, чтобы потом вспоминать этот отдых холодными зимними вечерами.

Водолей

Вам не хватает времени на выполнение своих задач в будние дни, так что приходится переносить работу и на выходные. Впрочем, для вас это не слишком утомительно, поскольку производственные вопросы вас очень интересуют.

Рыбы

Хотя еще лето фактически продолжается, в эти выходные вам захочется провести время в тишине и покое, посмотреть какие-то фильмы и вообще никуда не выходить. Возможно, это будет столь легкий вариант предосенней депрессии, а возможно, вы просто устали.

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