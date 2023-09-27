День 'да' и обретенного счастья: трем знакам зодиака повезет в любви 27 сентября

Конец сентября будет весьма радостным для некоторых знаков зодиака. Луна в секстиле Юпитера принесет в жизнь больше риска, смелости и бесстрашия.

По словам астрологов, 27 сентября – идеальный день, чтобы бросить вызов своим страхам и сказать "да" новым возможностям. Следует сосредоточиться на личных отношениях, ведь наступил сезон Весов, отвечающих за гармонию и любовь.

Телец

Вы посмотрите на своего партнера с новой стороны. В последнее время вы часто задумывались над тем, совпадают ли ваши темпераменты. Партнер, вероятно, казался вам недостаточно страстным, но вы боялись сказать это напрямую. Отсутствие искренних разговоров и ваше постоянное недовольство приводили к недоразумениям и даже депрессии.

Видео дня

Транзит Луны в секстиле Юпитера откроет новую страницу в вашей личной жизни. Вы поймете, что действительно очень любите партнера, и сможете наконец полностью перед ним открыться. Вы готовы понимать и прощать маленькие недостатки. В этот период вы станете больше ценить семейное счастье.

Козерог

Вы всегда считали себя одиночкой. Будучи от природы амбициозными, уверенными и самодостаточными, вы никогда специально не искали любви и отлично чувствовали себя в периоды "свободного плавания". Поэтому, когда вы наконец-то встретили (или встретите) особого человека, вам трудно поверить, что чувства бывают столь глубокими. Вы постоянно сомневаетесь, проверяете партнера, хотя в душе сами страдаете от своих действий.

В этот день вы наконец-то отпустите все страхи и позволите насладиться чувствами. Вы готовы открыться перед партнером и показать ему свою уязвимость – потому что на самом деле за стальной оболочкой скрывается очень доброе и чуткое сердце.

Рыбы

Этот день принесет гармонию и комфорт. Все будет удаваться легко, вы получите желаемое, даже не прилагая особого труда. Астрологический транзит Луны в секстиле Юпитера позволит наслаждаться приятными моментами и отпустить хотя бы на день все тревоги.

Вы почувствуете, что связь и взаимопонимание с партнером стали еще крепче. Это хорошее время, чтобы отдохнуть от работы и устроить с любимым человеком романтическое свидание. Вы настойчиво работали над отношениями и сейчас вам будет казаться, что наконец-то вы достигли желаемой гармонии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что полнолуние в Овне изменит жизнь многих знаков зодиака: чего ждать к концу сентября.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.