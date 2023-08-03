Делает все, что задумает: какой знак зодиака самый решительный

Сбиться с курса и сдаться на полпути – этот недостаток присущ, вероятно, всем людям. Но некоторые умеют лучше бороться с посторонними факторами и препятствиями и чаще достигают намеченных целей.

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Астрологи утверждают, что свой вклад в такую решительность и упорство вносит знак зодиака, под которым родился человек. Они также назвали шесть знаков, которым больше всего присущи эти черты.

Лев

Львы по своей природе стремятся к славе и признанию и ради этого готовы свернуть горы. В том числе любой ценой выполнить обещанное или добиться задуманного. Это заставляет их много работать и быть настойчивыми. Причем представители знака могут двигаться к цели медленно, но ничто не собьет их с выбранного пути. Свое они докажут.

Дева

Практичная Дева может быть не слишком заметна в ежедневном общении, но это не значит, что на деле она тоже предпочитает быть на втором плане и не проявляет решимости. Планетарный управитель Меркурий заставляет представителей знака двигаться к намеченному с методической точностью. Их острый ум умеет разрабатывать надежные планы, а врожденное стремление к высоким стандартам подпитывает решимость достичь совершенства.

Овен

Представители знака любят не просто быть на вершине, а прилагать все усилия, чтобы там и оставаться. У них дух воина, всегда готового к бою. Их стремление добиться своего подпитывает врожденный дух соперничества. Поэтому они вряд ли сдадутся под давлением обстоятельств. Напротив, любые препятствия Овны воспринимают как ступеньку к успеху. Они склонны решать проблемы из-за сильного инстинкта выживания и отсутствия склонности сомневаться в себе.

Телец

Стабильность и надежность – отличительные черты этого знака – побуждают его представителей быть решительными в достижении своей цели. Они способны сопротивляться обстоятельствам, как непоколебимое дерево во время бури. Правда, скорых результатов от Тельцов ожидать не стоит – они не любят спешки. К тому же не склонны к большому риску. Они полагаются на медленное, но взвешенное продвижение, гарантирующее выполнение поставленных задач. Также у представителей знака достаточно терпения, чтобы дождаться заслуженного вознаграждения.

Скорпион

Родившиеся под знаком Скорпиона не просто умеют преодолевать проблемы и достигать целей, они стремятся это делать. Им от рождения даны жесткая решительность и позиция не отступать и не сдаваться. Таково влияние планеты-управителя Плутона. Он подталкивает представителей знака к преодолению каких угодно испытаний на их пути. Заставить Скорпиона отступить практически невозможно.

Козерог

Этот знак астрологи называют наиболее решительным из всех. Если Козерог задался какой-то целью, он горы свернет, но своего достигнет. Этому особенно способствует врожденное трудолюбие и склонность не учитывать потраченное время, когда речь идет о намерении дойти до цели. У них сильно развито чувство долга и терпение и они хорошо умеют пользоваться ими, когда нужно подняться по карьерной лестнице.

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