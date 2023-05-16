Чья жизнь изменится в ближайшие дни: названы три знака зодиака

Эта неделя принесет значительные изменения представителям трех знаков зодиака. Речь идет обо всех сферах жизни – работе, отношениях, путешествиях, учебе и т.д.

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Астрологи назвали этих счастливцев. Узнайте, есть ли вы среди них.

Рак

Родившимся под знаком Рака могут на этой неделе предложить новую работу или открыть для них новые карьерные возможности. Решиться на такое предложение может быть непросто, потому что оно может потребовать выхода из зоны комфорта и определенного риска, отказа от обычного течения жизни. Но в будущем это должно окупиться большой выгодой.

Лев

Львы, которые застряли в рутинных отношениях или никак не могут покончить с одиночеством, на этой неделе получат свой шанс. Для представителей знака наступают хорошие дни, чтобы завязать новые романтические знакомства или открыть неизведанные грани отношений с давним партнером.

Стрелец

Если вы давно хотели начать обучение чему-то новому или отправиться в путешествие в места, где вы никогда не бывали, эта неделя – лучший момент, чтобы сделать это. Выберите учебное заведение или запишитесь на курсы, купите билеты или начните планировать поездку. Все увиденное и изученное обогатит вас. И не обязательно только духовно.

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