Чья жизнь изменится к лучшему: гороскоп Таро до 29 октября

Следующая неделя будет очень насыщенной и принесет много неожиданных событий. Важно не терять оптимизма и действовать согласно своим ценностям.

Астрологи используют карты Таро, чтобы конкретизировать прогнозы и получить подсказки по определенным ситуациям. Сезон Скорпиона начнется с эмоциональных потрясений и судьбоносных решений.

Овен

Карта Таро: Мир, перевернутая

Карта побуждает немедленно приступить к работе. Вы легко найдете баланс, находясь в водовороте активности. На этой неделе вы будете искать способы "заземлиться", поскольку не сможете вовремя сориентироваться среди большого количества открывающихся перед вами возможностей. То, что эта карта перевернута, не обязательно означает, что ваш мир перевернется с ног на голову. Вы должны понимать, что вам будет предложена новая идея, которая автоматически не будет восприниматься как хорошая. Не бойтесь новизны.

Видео дня

Ключевые слова недели: настойчивость, дальновидность, осознанность

Телец

Карта Таро: Влюбленные, перевернутая

Вас ждет романтика и любовь. Эта неделя принесет важные уроки в любви. Вы увидите, что все это стоило вашего времени и усилий. Перевернутая карта не означает разводов, ссор и неприятностей в любви. Все, что чего вы и ваш партнер пройдете на этой неделе, сблизит вас.

Ключевые слова недели: терпение, вера, доверие

Близнецы

Карта Таро: Королева мечей, перевернутая

На этой неделе вы примете несколько очень важных решений. Карта указывает на то, что вам надоело токсическое поведение людей из вашего близкого окружения. На этой неделе вы продемонстрируете свою способность быть решительными и смелыми.

Ключевые слова недели: важность, значимость

Рак

Карта Таро: Десятка пентаклей, перевернутая

Вы можете строить планы далеко в будущее, однако внезапно придется сменить курс. Финансовые дела внезапно ухудшатся, так что придется научиться экономить и затягивать пояса. Будьте бережливы и осторожны – вот основной совет на этот период.

Ключевые слова недели: экономность, инвестиции, финансы

Лев

Карта Таро: Маг

На этой неделе вы сможете добиться того, о чем никогда не думали. Подлинная магия заключается в вере в то, что все достигается благодаря командной работе. Не берите на себя чужие заслуги. Маг – это карта, которая дает понять, что мы работаем с силой намерения. Важно заранее просчитать все возможности и риски.

Ключевые слова недели: способность, предсказание, возможность

Дева

Карта Таро: Король мечей

Вы больше не в настроении слушать оправдания; последний человек, от которого вы хотите услышать эти оправдания, вы сами. Вам просто придется все взять в свои руки и начать действовать. Сезон Скорпиона принесет вдохновение. Вы будете решительно настроены на победу.

Ключевые слова недели: скорость, обдуманность, стальное поведение

Весы

Карта Таро: Правосудие, перевернутое

Перевернутая карта правосудия означает, что ожидаемые вещи принесут разочарование, когда они, наконец, воплотятся в жизнь. Вы увидите совсем другой сценарий, чем вы ожидали. В течение недели вы приспособитесь и поймете, что все будет так плохо, как вы думали. Вы все равно будете зализывать раны, потому что трудно справиться с неожиданным.

Ключевые слова недели: адаптивность, интеллект, принятие

Скорпион

Карта Таро: Восьмерка мечей

В течение недели с 23 по 29 октября 2023 года вы почувствуете, что все выстраиваемые возможности внезапно иссякли. Вы не сможете продолжить свое дело, ведь потеряете из виду основную цель. Это принесет вам чувство изоляции и разочарования. Карта говорит вам, что нужно изменить свой образ жизни

Ключевые слова недели: свобода, созерцание, ответственность

Стрелец

Карта Таро: Семерка кубков

Карта говорит о внезапной и неожиданной удаче. Это будет выглядеть как вечеринка или случайное богатство. Главное, что нужно – заметить эти возможности и начать действовать. Карта свидетельствует о том, что вам очень повезет. Вы сможете одержать множество хороших возможностей, правда заключается в том, что вам нужно принять решение и использовать некоторые из этих удивительных возможностей с пользой.

Ключевые слова недели: шанс, подарки, возможность

Козерог

Карта Таро: Король жезлов

Вы возьмете ответственность за свою жизнь и свой успех. В течение недели с 23 по 29 октября 2023 года вы снова увидите, что вам снова придется быть лидером на работе. Эта карта указывает, что вы не тот, на кого просто повлиять.

Ключевые слова недели: решение, ум, практичность

Водолей

Карта Таро: Королева кубков, перевернутая

В течение этой недели вы можете ощущать опустошение, поскольку вы не уверены, сможете ли продолжать сохранять веру касаемо определенного человека. Вы остаетесь верны себе, но на этой неделе вы можете проявить в себе слабость, в которой не хотите признаваться.

Ключевые слова недели: работа, печаль, вера

Рыбы

Карта Таро: Иерофант, перевернутая

В эту неделю с вами нельзя спорить, поскольку вы считаете себя самым высоким авторитетом. Вы увидите, что вам бросают вызов налево и направо, но вы будете оставаться нетерпимыми по отношению к чужим установкам. Будьте готовы к карьерным волнениям в вашей жизни.

Ключевые слова недели: мнение, знание, аргументация

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает транзит Солнца в Весы и как к нему подготовиться всем знакам зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.