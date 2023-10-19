Солнце совершило транзит в Весы: что значит для всех знаков зодиака. Гороскоп

18 октября 2023 года Солнце переместилось со знака Девы в знак Весы и будет оставаться там до 16 ноября. Этот транзит может по-разному повлиять на каждый знак зодиака.

По словам астрологов, этот период будет достаточно насыщенным и принесет много испытаний. Диссонанс будет связан с влиянием Венеры, ведь именно планета любви является управляющей Весами, а транзиты Венеры и Солнца всегда приносят напряжение и заставляют пройти сквозь глубинные трансформации.

Овен

Овнам придется сосредоточиться на работе. Однако в личной жизни также возможны неожиданные перемены. Одинокие представители знака могут встретить настоящую любовь. Транзит Солнца в знак Весов принесет много ярких событий, так что неудивительно, что в конце этого периода вы почувствуете истощение и потерю сил.

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Телец

Не самый лучший период наступает для вас в профессиональной и личной сферах. Вы будете чувствовать себя менее уверенными и менее энергичными. Однако это будет благоприятное время для тех, кто ищет работу. Следует избегать пустых споров с партнером, ведь незначительные разногласия могут привести к глобальным конфликтам.

Близнецы

Транзит может не принести благоприятные результаты с точки зрения карьеры. Вероятны ситуации, когда вы не получите признания и вознаграждения за упорный долгий труд. Кроме того, в этот период может возникнуть повышенная потребность в выделении средств на здоровье.

Рак

Вы будете делать все, чтобы поддерживать гармонию в отношениях с партнером. Транзит Солнца в знаке Весы может быть для вас достаточно прибыльным. Вы сможете открыть новый источник дохода. Серьезных проблем со здоровьем астрологи не предсказывают.

Лев

Вы будете акцентировать внимание на необходимости зарабатывать больше денег и сделаете все, чтобы добиться успеха в карьере. С точки зрения здоровья хорошо сбалансированное питание может избежать расстройств пищеварения. Важно своевременно обращаться за медицинской помощью.

Дева

Транзит будет для вас достаточно напряженным. На работе вы не будете испытывать ни удовольствия, ни прогресса. Расширение ваших деловых операций может оказаться непосильной задачей. Со спутником жизни могут возникнуть внезапные разногласия и недоразумения. У вас могут возникнуть проблемы с пищеварением, вызванные аллергическими реакциями на определенные блюда.

Весы

Казалось бы, транзит Солнца в вашем знаке должен принести вам успех – но нет. Астрологи не утешают прогнозом: вас ждут финансовые трудности и семейные проблемы. Вероятно, придется увеличить уровень затрат. В бизнесе возможны непредсказуемые обстоятельства, которые приведут к убыткам.

Скорпион

Вы очень амбициозны и самоуверены в себе от природы, однако в этот период вам не хватит смелости и решительности. Это может усугубить вашу способность принимать важные решения. Вы можете оказаться в финансовом напряжении из-за роста расходов, что даже заставит вас полагаться на ссуды.

Стрелец

Этот транзит может создать чувство незащищенности и помешать оптимальной производительности. Семья может понести большие финансовые потери. Во время транзита Солнца в Весах здоровье может пострадать из-за глазных инфекций и аллергии.

Козерог

Вы все чаще начнете думать о том, что пора сменить работу. Небрежное финансовое решение во время путешествия может привести к финансовым потерям. Старайтесь быть терпеливым и не провоцировать ссор с партнером. Могут возникнуть расходы, связанные со здоровьем.

Водолей

Этот транзит не будет благоприятным, поскольку высок риск потери работы. Возможно, вам самим захочется добровольно покинуть должность из-за отсутствия признания или повышенного рабочего давления. Наличие финансовых проблем во время этого транзита может повлечь за собой ссоры в семейных отношениях.

Рыбы

Транзит может быть неблагоприятным для больших прибылей. Отсутствие поддержки со стороны деловых партнеров может увеличить ущерб. Старайтесь не провоцировать лишних ссор и быть менее эгоистичными в отношениях с семьей.

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