Три знака ждут проблемы в апреле: кому будет не сладко

Апрель принесет не только радость и позитив, для некоторых знаков зодиака этот период будет полон подводных камней. Второй месяц весны пройдет под энергиями напряжения, недоразумений и помех.

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Астрологи объясняют это транзитом Сатурна в Рыбах и солнечным затмением в Овне. Кроме того, снова даст о себе знать ретроградный Меркурий – на этот раз в знаке Тельца.

Близнецы

К сожалению, апрель может принести вам порцию не очень хороших новостей. Ваша правящая планета Меркурий начнет свою ретроградность в знаке Тельца. Этот период ознаменует трудные размышления и сложные решения. Вы почувствуете много негатива и разочарований. Вероятны также предательства, следствием которых станет депрессивное состояние.

Окружающие сочтут вас мрачными и капризными. В апреле вам не нужно бежать и торопиться. Найдите время для себя, проведите день в постели, подумайте, отдохните. Знаете общеизвестную фразу о самой темной ночи перед рассветом? Это именно ваш случай. Не нужно терять веру в себя. Вскоре ситуация наладится, нужно только подождать.

Дева

Для Дев наступит турбулентный период. Нужно будет найти баланс между работой и личной жизнью. Если вы некоторое время уделяли внимание только карьере, это могло негативно отразиться на ваших отношениях с родными.

Ретроградный Меркурий с 21 апреля по 14 мая не принесет облегчения в коммуникации. Во всех сферах жизни вы почувствуете напряжение, но сейчас не время для уныния. Взгляните на все испытания как на возможности для роста и развития. Звезды советуют быть уверенными и настойчивыми.

Водолей

Ретроградный Меркурий принесет Водолеям трудности в карьере. Но не все так просто – проблемы на работе могут сделать вас злыми и раздраженными, что, в свою очередь, повлияет на личную жизнь.

Астрологи советуют не отчаиваться. Длительное стрессовое состояние может привести к проблемам со здоровьем. Решения всегда можно найти. Попытайтесь предотвратить конфликты с близкими, уделяя им достаточно времени и понимая их точку зрения. А в вопросах карьеры со временем все наладится.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как солнечное затмение в апреле повлияет на жизнь всех знаков зодиака.

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