Что для вас означает год Дракона? Китайский гороскоп для всех знаков на 2024 год

10 февраля по восточному календарю наступает год Зеленого Деревянного Дракона. Это существо в восточной мифологии олицетворяет силу, амбиции, смелость и выносливость. Основной совет касается всех знаков: так как Дракон является символом мудрости, стоит прежде всего быть добрыми и сострадательными друг к другу.

Китайский Дракон издавна ассоциировался со знатью, и во многих династиях император использовал его как символ власти на флагах или эмблемах. Астрологи говорят, что символ года подарит некоторым знакам много удачи и будет способствовать богатству и процветанию.

Крыса

В восточной традиции Крысы хорошо ладят с Драконами, а это означает, что символ года принесет изобилие и много радостных моментов. Особо удачным будет год в карьерной сфере – вы сможете получить новую должность с высокой зарплатой. В личной жизни вероятны недоразумения, поэтому следует проявить уважение и терпение.

Бык

Вы не привыкли к импульсивным решениям. Предпочитая тщательные размышления и оценивая малейшие риски, вы медленно, но стабильно двигаетесь к успеху. Год Дракона будет богат неожиданностями и принесет значительный прогресс в работе. Вы получите существенные финансовые поступления. На домашнем фронте будет царить мир и покой, если вам удастся найти баланс между работой и семейными обязанностями.

Тигр

Это может быть конкурентоспособный год на рабочем месте, однако придется упорно и много работать, чтобы добиться успеха. Вам удастся сформировать финансовую подушку. Найдите время, чтобы проанализировать дружбу и отношения. Вам не нужно лишнее давление, а ревность только портит доверие.

Кролик

Не очень приятная новость – Дракон будет к вам не слишком лояльным. Предстоит не лучший год для общения, продвижения по службе или судьбоносных решений в личных отношениях. Однако у вас будет идеальная возможность обрести покой и сосредоточиться на внутренней гармонии. Возможно, следует посвятить время творчеству.

Дракон

Впереди – ваше звездное время. Вас ждет слава и богатство, успех и признание. Хотя вы можете столкнуться с несколькими препятствиями на пути к своим желаниям, в целом этот год благоприятен для браков, планирования пополнения в семье и новых дел.

Змея

От природы вы гибки и сообразительны, а мудрость Дракона поможет пережить сложные периоды. Впереди – эпоха вызовов и перемен. Но, проявив терпение и амбиции на рабочем месте, вы сможете найти путь к новым успехам в изменчивом мире. В общении с близкими астрологи советуют проявить уступчивость и уважать точку зрения партнера и детей.

Конь

Дракон принесет энергию, вдохновение и много перспектив. Вас ждет карьерный рост. Будьте выносливы и адаптивны к изменениям. Иногда могут возникать проблемы со здоровьем, но в целом астрологи говорят, что это будет год позитива и процветания.

Коза

Год будет похож на американские горки. Периоды эмоционального подъема будут чередоваться с депрессивными состояниями. Астрологи советуют быть более осмотрительными с инвестициями и следить за финансами. Но когда ситуация изменится, перед вами появится ряд возможностей для увеличения дохода. Пережить эти подъемы и падения поможет поддержка друзей и семьи.

Обезьяна

В восточной традиции Обезьяна хорошо ладит с Драконом, так что символ года посылает благоприятные сигналы представителям этого знака. В целом, год будет удачным в карьерной сфере, но придется активно проявлять свои умения и таланты. Отношения будут гармоничными и стабильными. Звезды советуют найти время для саморазвития и, возможно, освоить новые навыки.

Петух

От природы смелые и добросовестные, вы часто принимаете импульсивные решения. Иногда нужно быть осторожнее и не наступать на одни грабли по несколько раз. Сейчас не время идти на большие финансовые риски, но при осторожном инвестировании все будет хорошо.

Собака

Новый год будет полон взлетов и падений. Терпение и преданность – это качества, которые помогут добиться успеха в течение года, что может даже привести к увеличению финансового достатка. В отношениях ситуация будет напряженной. Искренние разговоры будут способствовать взаимопониманию, однако партнер, возможно, не захочет идти на компромиссы по важным для вас вопросам.

Свинья

Астрологи говорят, что Свинья является одним из самых счастливых знаков в восточной традиции. Будучи доброжелательными и общительными от природы, вы всегда готовы прийти на помощь и проявить милосердие. В новом году будет много поводов для праздников. Главное – оставаться верным себе и не упускать перспективных возможностей.

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