Чьи отношения под угрозой: любовный гороскоп для всех знаков на неделю

Текущая неделя может стать решающей для отношений, ведь слова, сказанные в это время, имеют большую силу. И вместо того, чтобы концентрироваться на негативных аспектах отношений, Вселенная побуждает нас искать компромиссы друг с другом.

Астрологи советуют использовать этот подходящий период для улучшения отношений со своими любовными партнерами. Или для заведения новых знакомств. Звезды сейчас способствуют созданию и укреплению пар. Но, чтобы достичь этих целей, придеся пройти непростой путь. Читайте дальше, что гороскоп обещает в области любви каждому знаку зодиака по отдельности.

Овен

Приготовьтесь наконец-то разобраться со всем, что происходит в вашей романтической жизни. В последнее время вы многое наблюдали, что происходит с вами в этой сфере и узнали немало нового о себе и других. Сейчас пора взять на себя ответственность за изменения. Больше разговаривайте со своим партнером. Обсуждайте баланс в отношениях и взаимное исцеление. Помните, вам не обязательно всегда быть правым, достаточно быть уверенным в своей правде, чтобы принимать решения, за которые вы сами себя потом и поблагодарите.

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Телец

То, что любовь, возможно, не складывалась в прошлом, не означает, что не получится и в этот раз. Когда вы сможете принять то, через что вам пришлось пройти, и сделаете из этого правильные выводы, ваше сердце снова откроется для любви. Это чувство приносит вам великую радость, поэтому лишать себя его – настоящее преступление. Вы можете оживить существующие отношения или окунуться в новые. Открывайтесь своему партнеру и наслаждайтесь радостью любви.

Близнецы

Нередко Вселенная посылает вам столько возможностей, что вам бывает трудно остановить свой выбор хоть на чем-нибудь. Не ограничивайте себя и рассматривайте все, что сейчас вертится вокруг вас. Например, вы можете чувствовать любовь к своему партнеру, но все равно нуждаться в проведении времени в одиночестве. Вас могут устраивать ваши отношения, но при этом вы можете стремиться к их развитию. Для знака зодиака, олицетворяющего двойственность, способность одновременно придерживаться двух истин – это точка роста, которая может изменить все. Воспользуйтесь этим, чтобы создать большую стабильность. Теснее сливайтесь со своим партнером, чтобы вы могли принять искомую любовь, а не оттолкнуть ее.

Рак

Вероятно, сейчас вы проходите через период трансформации романтической жизни, но это не обязательно отрицательная фаза. Конечно, вы вряд ли выбрали бы такую турбулентность, если бы могли, но именно при таких непростых преобразованиях вы можете создать новые условия для счастливого сожительства со своим партнером. Драматические сдвиги в отношениях будут продолжаться еще некоторое время – может быть, несколько месяцев. Не тратьте этот период на ссоры, разговаривайте друг с другом с позиций поиска компромисса. Будьте открыты для предложений и устранения проблем, но также убедитесь, что вы не ставите под угрозу свои личные мечты.

Лев

Сейчас хорошее время, чтобы начать все сначала. Для этого вам придется примириться со своим прошлым и извиниться за ошибки. В первую очередь у себя. Это может быть непросто, ведь придется записать некоторые грехи на свой счет. Но именно так и приходит исцеление. Вам придется поработать со всеми проблемами, оказавшимися на поверхности в последнее время. Именно сейчас вы призваны освободиться от того, что мешает вам двигаться вперед. Хотя любовь может исцелить, только любовь, которую вы даете себе, может начать что-то новое, что вам сейчас так нужно.

Дева

Сосредоточьтесь на внутренней близости со своим партнером и ваша любовная жизнь оживится. Последние несколько месяцев вы искали то, за что вы благодарны, а не просто ставили галочки и осваивали новые территории. И сейчас вы можете шире увидеть вещи, которые для вас наиболее важны. Само чувство благодарности поможет вам увидеть перспективу. Чтобы взрастить его, отмените все планы и останьтесь с любимым человеком дома. Побудьте в объятиях друг друга – это именно то, что вам обоим сейчас нужно.

Весы

Вы находитесь в пиковой точке перемен и начинаете понимать, что это значит для вас и вашей романтической жизни. Не все может идти так, как вам бы этого хотелось. История на этом не заканчивается, и, может быть, речь идет совсем не об окончании, а о переходе. Найдите свою силу и признайте, что вы должны расставить приоритеты в себе, если хотите чего-то нового. Признайте свою правду, говорите о ней без чувства вины и извинений. Именно став более смелой версией себя вы получите отношения, которых заслуживаете.

Скорпион

Самое сложное — это не всегда разорвать отношения, а найти мир с тем, что бушует внутри вас. Вы создали для себя новую свободу, но все еще не можете ее полностью принять. Отношения редко складываются так, как вы хотите, главным образом потому, что вы видите любовь иначе, интенсивнее, чем большинство других. Но именно это видение может стать основой для крепких отношений. Потратьте столько времени, сколько нужно, чтобы исцелить старые раны, чтобы смело погрузиться в новый этап своей любовной жизни.

Стрелец

В жизни так много возможностей и отношений, которые нужно исследовать, что вам может быть трудно выбрать наиболее подходящие. Вы должны понимать, что значит выбирать отношения, соответствующие вашей внутренней истине. В последнее время вы много об этом думаете и учитесь не принимать то, что вам не подходит. Вы можете испытывать волнение из-за того, что наконец-то понимаете смысл и цель недавних событий. Но все это часть большего плана. Как только вы позволите себе стать проводником своей истины, вы сможете создать отношения, которые действительно соответствуют вашей невероятной душе.

Козерог

Ваш подход к отношениям чаще прагматичен, в частности из-за того, что служение – один из главных для вас языков любви. Вам нужно научиться видеть ее не только с рациональной точки зрения, но и позволить себе принять более интуитивную и мечтательную сторону того, как вы выглядите для своего партнера. Чтобы вам было легче, научитесь контролировать и свое сердце, и свою голову. Отпустите все, что вам мешает, и вы сможете построить связь, полностью отвечающую вашим ожиданиям. Позвольте себе увлечься любовью и добавьте больше романтики и глубины в свои отношения.

Водолей

Вы заслуживаете романтической связи, о которой всегда мечтали, но для достижения этой цели вы должны создать пространство для нее в своей жизни. Это может сильно трансформировать вашу жизнь – не нужно этого бояться. Не бойтесь рисковать ради любви, будь то углубление ваших обязательств, переход на новый уровень или просто более глубокое эмоциональное открытие своему партнеру. Даже в самых здоровых отношениях всегда будет риск не потому, что вы можете что-то потерять, а потому, как много вы должны получить. В глубине души вы знаете, что находитесь рядом с правильным человеком. Позвольте ему принести изменения в вашу жизнь. Она даст вам то, чего вы давно заслуживаете – надежного партнера на долгие годы.

Рыбы

Вам предстоят большие и важные изменения, но они придут только после того, как вы усвоите несколько важных уроков. Чтобы полностью воспользоваться окружающими вас возможностями, вы должны быть уверены в своих решениях и выборе. Хотя это может оказаться для вас непростой задачей, так как вам непросто отличить послание от ума от зова сердца. Просто сосредоточьтесь на том, что они не должны противоречить друг другу. Не торопитесь, создавая эту новую романтическую главу, проверять себя на прочность. Вы открываете новую страницу, но вы должны уважать свою самооценку, собственные границы и личные цели. Чем больше вы будете доверять себе, тем более исцеляющими станут для вас отношения.

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