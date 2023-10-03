Октябрь будет драматичным, затемнения приведут к переменам: гороскоп для всех знаков

Октябрь наступает в разгар сезона Весов – это время, когда царят гармония, справедливость и романтика. Планета коммерции Меркурий присоединится к Солнцу в Весах 4 октября, привнося обаяние и дипломатичность этого воздушного знака в наш стиль общения. Это идеальный период для принятия важных карьерных решений.

По словам астрологов, 8 октября планета любви Венера образует транзит с земной Девой после четырех долгих месяцев во Льве. Это побуждает быть практичными и ориентированными на рациональные решения. Через два дня любящая интенсивность Плутон завершит свою годовую ретроградность. Марс образует счастливый тригон с Сатурном, что делает этот астрологический аспект прекрасным временем для долгосрочных планов.

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Однако не принимайте поспешные решения, потому что солнечное затмение в Весах 14 октября принесет некоторые трудности и задержки. Ожидайте немного ясности после затемнения во время транзита Меркурия в Весах примерно 19 и 20 октября. Хэллоуин также будет напряженным, ведь 28 октября наступит мощное затмение полнолуния в Тельце.

Овен

Солнечное затмение новолуния в Весах 14 октября позволит понять важные истины и исправить некоторые ситуации. Это может поколебать ваши отношения, заставляя вас отпустить прошлые душевные боли и предательства. Вам следует освободить место для более согласованных эмоциональных обязательств.

Телец

Месяц завершится трансформационным лунным затмением в вашем знаке 28 октября. Это период духовного роста. Вы освободитесь от всех ситуаций, которые вам больше не служат и сможете концентрироваться на актуальных проблемах сегодняшнего дня. Освобождение принесет радость и свободу.

Близнецы

Солнечное затмение в Весах наступит 14 октября, и это прекрасное время, чтобы начать приходить в себя от мечт, которые, возможно, были беспощадно разбиты реальностью. Вам следует открыть сердце для нового вдохновения. Транзит Меркурия 20 октября – хорошее время для обработки любой информации (интуитивной или внешней), поступившей во время затемнения.

Рак

В первой половине месяца следует решить важные личные дела, поскольку солнечное затмение в Весах 14 октября может вызвать глубокие воспоминания об упущенных возможностях. Вы будете чувствовать неуверенность в будущем и даже страх. Не бойтесь, что вы не можете оправдать ожидания. Просто смело делайте маленькие шаги к победам.

Лев

Первая неделя октября принесет в жизнь некоторую "магию", выравнивающую судьбу, поскольку романтическая Венера в вашем знаке создает счастливый тригон с северным узлом судьбы. Будут интересны знакомства, радостные встречи и возможности личного роста.

Дева

Вы будете поглощены социальными вопросами. Месяц пройдет под знаком коммуникации. Все переговоры будут достаточно успешными, а договоры – выгодными. С 22 октября транзит Венеры в Деве доставит вам много удачи в романтике и отношениях.

Весы

Вы сможете избавиться от подсознательных страхов, освободить энергетический багаж и встретиться со своей внутренней правдой. Этому будет особенно побуждать лунное затмение в Тельце 28 октября. Октябрь "вытащит всех монстров из-под кровати", но как только это произойдет, вы можете выгнать их навсегда.

Скорпион

Вам понадобится энергия в сезон затмений, который начнется солнечным затмением в Весах 14 октября. Эта молодая Луна поражает вас на более личном и интуитивном уровне, поэтому обратитесь к самоанализу.

Стрелец

Сезон Скорпионов начинается 23 октября, когда солнце настигнет ментальный Меркурий и амбициозный Марс в вашем интроспективном двенадцатом доме. После чрезвычайно социального месяца вы можете использовать этот последний отрезок октября как время, чтобы зарядиться энергией и отдохнуть.

Козерог

Наслаждайтесь хорошим настроением в первую неделю сезона Скорпионов, но также подготовьтесь к некоторой интенсивности. Месячное затмение в Тельце 28 октября подтолкнет вас к активному выражению мнений и креативных идей.

Водолей

Вы сможете наконец-то избавиться от устаревших систем убеждений, которые больше вам не служат. Таким постоянным знакам, как вы, легко застрять на одном пути, но сейчас вы открываете новые стороны вещей. Эта открытость будет также способствовать вашей карьере. Не бойтесь рисковать.

Рыбы

Солнечное затмение новой Луны в Весах будет для вас глубоким периодом для внутренней трансформации. Подсознательные страхи выйдут на поверхность и не дадут вам двигаться вперед. Придется проявить смелость и мужество.

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