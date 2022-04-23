Четыре знака зодиака ждут неприятности на Пасху: судьба заставит их плакать

Пасха считается большим и светлым праздником, который дарит надежду, но в этом году четыре знака зодиака столкнуться в этот день с неприятностями. Они будут чувствовать себя подавленными и могут плакать от бессилия.

Об этом заявили астрологи издания La Opinin. По их словам, на уроженцев этих знаков ждут испытания, но главное их достойно преодолеть.

Овен

Рожденные с 20 марта по 19 апреля будут чувствовать, что их эмоции на пределе и в любой момент они могут сорваться. Овнам нужно взять себя в руки и принять решение, как жить дальше. Из ошибок прошлого нужно сделать правильные выводы и двигаться вперед. Уроженцы знака могут плакать из-за людей в своем окружении, которые пользуются их добротой в своих интересах – эти связи лучше разорвать.

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Лев

Рожденные с 21 июля по 21 августа не будут настроены на общение. Из-за плохого настроения они, вероятно, захотят провести праздник в одиночестве. Возможно, им захочется плакать из-за неприятностей, которые буквально преследовали их, но не стоит отчаиваться – вскоре все наладится.

Весы

На людей, родившихся с 23 сентября по 22 октября, сильное влияние окажет Луна – она заставит из столкнуться с жестокой реальностью. Весам придется покинуть привычную зону комфорта, что может "выбить" из колеи. Они будут очень расстроены, но главное пережить этот период.

Скорпион

Рожденные с 23 октября по 22 ноября обычно не выражают свои эмоции, они замкнуты и держат их при себе. Однако в этот день они захотят выплеснуть все свои эмоции и поплакать – неприятностей в их жизни за последнее время было много. Но стоит избегать ссор – мелкий конфликт может обернуться большим скандалом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.