Четыре знака зодиака ждут большие беды: май и июнь станут для них 'черной полосой'

Соединение Нептуна и Юпитера в Рыбах принесет большие проблемы четырем знакам зодиака – неприятности буквально будут преследовать их. Май и июнь станут "черной полосой" и вынудят постоянно бороться с трудностями.

Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag. По их словам, уроженцам четырех знаков нужно набраться терпения, потому что самое сложное в их жизни еще впереди.

Рак

Рожденные под этим знаком очень чувствительны, но следующие два месяца интуиция будет постоянно их подводить. Им нужно быть крайне осторожными, чтобы не стать жертвой обмана и не попасть в беду. Во время транзита Меркурия в Тельце Раков ждут неприятности на работе – одна ошибка может стоить им должности.

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Уроженцы знака будут чувствовать себя обиженными и могут впасть в депрессию или пристраститься к употреблению алкоголя, что спровоцирует ссоры с родными. Астрологи советуют Ракам держать себя в руках, несмотря на все трудности, уже в середине лета дела наладятся.

Скорпион

Уроженцам этого знака грозят большие конфликты – как на работе, так и в личной жизни. Им нужно более тщательно подбирать слова в разговоре, чтобы не провоцировать ссор. Также Скорпионы почувствуют на себе сполна финансовые трудности и могут потерять все, что копили. Им придется занимать деньги, чтобы хоть как-то пережить плохие времена.

Астрологи рекомендуют Скорпионам не торопиться с принятием решений и отложить важные вопросы на потом – май и июнь не лучшее время для перемен. Стоит больше внимания уделить семье, иначе и в личной жизни могут начаться проблемы.

Стрелец

Стрельцы будут очень импульсивными в этот период, что станет причиной конфликтов со второй половинкой. Вполне вероятно, что жизнь поставит уроженцев знака перед трудным выбором – им придется начинать все с нуля.

Рожденные под этим знаком будут очень разочарованы всем происходящим и будут переживать трудные времена. Для них главное в этот период – принять правильное решение, которое и определит, что ждет их в будущем.

Лев

Уроженцы этого знака могут повестись на заманчивое предложение по работе, но все пойдет не так, как планировалось. Львам следует быть очень осторожными с новыми проектами и знакомствами, ведь их добротой могут воспользоваться в своих интересах.

Рожденные под этим знаком рискуют потерять крупную сумму денег в мае-июне и даже лишиться должности, если не урегулируют спорные вопросы с руководством. В целом в жизни Львов наступит "черная полоса", которую нужно переждать – в июле все наладится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.