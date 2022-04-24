Четыре знака зодиака рискуют потерять все в 2022 году: они могут остаться без денег

2022 год окажется очень сложным для четырех уроженцев зодиакального круга – неприятности будут буквально преследовать их, что грозит финансовыми потерями и конфликтами. "Черная полоса" затянется, но есть шанс минимизировать трудности.

Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag. По их словам, плохое время нужно пережить, ведь дела еще наладятся, хотя и придется подождать.

Лев

Для уроженцев этого знака год окажется трудным, потому что выбросит их из зоны комфорта. Львам придется столкнуться с вызовами, которых они совсем не ожидали – "сюрпризов" будет много, но вряд ли они будут приятными.

Рожденные под этим знаком будут чувствовать до конца года, что находятся под давлением обстоятельств, которые от них никак не зависят. Им нужно взять себя в руки и проанализировать все происходящее. Особенно осторожными нужно быть с финансами, иначе можно потерять все.

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Близнецы

У Близнецов в 2022 году возникнут проблемы со здоровьем – они будут постоянно чувствовать нервное напряжение и стресс. Дела на работе будут идти плохо, что может вызвать гнев руководства и финансовые потери. Однако не стоит принимать кардинальных решений, все еще может наладиться.

В семейной жизни Близнецов также намечаются проблемы – в этом году очень велика вероятность конфликтов и расставания, поэтому лучше избегать ссор, а если есть разногласия – решать их спокойно.

Рак

Люди, рожденные под знаком Рака, столкнутся с финансовыми потерями, они могут остаться совсем без денег. На работе будет очень трудно, велика вероятность конфликтов с руководством, которые могут привести даже к увольнению.

Астрологи советуют Ракам контролировать свои эмоции, иначе проблемы могут возникнуть и в личной жизни. Не стоит поддаваться депрессивным настроениям, лучше с холодным разумом взяться за решение задач. Ракам стоит обратиться к близким с просьбой о поддержке, если они понимают, что не могут справиться с трудностями сами.

Скорпион

Для уроженцев данного знака год будет сложным – им придется принять тяжелое решение, которое в корне изменит их жизнь. Скорпионы в полной мере почувствуют, что такое стресс - проблемы будут сыпаться одна за другой и затронут все сферы деятельности.

По словам астрологов, особенно осторожными Скорпионам нужно быть в финансовых вопросах – звезды прочат им большие потери. Одно неправильное решение может оставить их без денег. Также уроженцы знака могут стать жертвами мошенников, им нужно быть очень бдительными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.