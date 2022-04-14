Четыре знака зодиака могут потерять все деньги: их ждут худшие времена

Апрель может оказаться очень трудным временем для четырех уроженцев зодиакального круга. Они рискуют потерять все деньги и оказаться в сложном положении – впереди их ждет "черная полоса".

Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag. По их словам, самыми опасными будут ближайшие пять дней.

Близнецы

Уроженцы этого знака склонны вести себя, как дети. Они могут тратить деньги, не задумываясь о завтрашнем дне. Иногда таким образом Близнецы пытаются избавиться от внутренней тревоги и обрести душевное равновесие.

Однако в апреле их ждет не лучший период в жизни – рожденные под этим знаком могут стать жертвами обмана и потерять крупную сумму. Им нужно быть более бдительными и позаботиться о том, чтобы на "черный день" были деньги, иначе они останутся с пустыми карманами.

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Овен

Смелым и импульсивным Овнам придется внезапно изменить свои жизненные планы – вполне вероятно, что они останутся без копейки из-за переезда, который совсем не планировали. Им лучше хорошо подумать, прежде чем совершать покупки, ведь финансовая ситуация и так будет трудной.

Астрологи не советуют Овнам влезать в долги, ведь быстро рассчитаться они не смогут. Лучше отложить крупные траты на потом и дождаться благоприятного времени. "Черная полоса" в жизни непременно закончится.

Козерог

Уроженцы этого знака известны своим трудолюбием, однако в апреле их ждет серьезный вызов. Козероги могут стать жертвами обмана или потратят деньги совсем спонтанно, не обдумав последствий, о чем еще будут очень сильно жалеть.

Апрель будет не лучшим месяцем для рожденных под этим знаком, ведь им придется преодолеть много трудностей. Астрологи советуют не тратить Козерогам слишком много денег на досуг, чтобы не остаться совсем без средств.

Рак

Сверхчувствительных Раков в апреле подведет их интуиция – они могут принять решение, из-за которого потеряют все деньги. Особенно осторожными Ракам следует быть с инвестициями в новые проекты – все может пойти не так, как они планируют.

Рожденные под этим знаком могут впасть в депрессию из-за неудач на финансовом фронте, но не стоит отчаиваться – судьба еще подарит отличный шанс все исправить. Ракам нужно быть более внимательными и проявить терпение и настойчивость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.