Четыре знака зодиака легко разбивают сердца другим: они могут пойти на измену

Верность является залогом крепких и долгосрочных отношений, но есть те, кто в любви отличается непостоянством и легко может пойти на измену. Причем, уроженцы четырех знаков зодиака даже не будут чувствовать угрызений совести, ведь на любые упреки найдут оправдание.

Об этом заявили астрологи издания Santeplusmag. По их словам, рожденные под этими знаками терпеть не могут рутины, и если отношения им кажутся скучными – пойдут искать приключений на стороне.

Близнецы

Уроженцы этого знака будут флиртовать со всеми, кто им нравится, даже если они в браке. Близнецы любят находиться в центре внимания, много общаться с другими и жить "на полную". На измену они идут из-за нехватки острых ощущений, они хотят перемен, поэтому часто их брак бывает краткосрочным.

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Весы

Весы часто сомневаются в своем выборе, чего бы это не касалось – работы, любви или бытовых вещей. Даже если они в браке, всегда будут задумываться над тем, что могли бы найти избранника или избранницу получше.. Весы очень эмоциональны, хотя и стремятся к гармонии в жизни. Любая ссора в отношениях может подтолкнуть их пойти на измену.

Стрелец

Стрельцы не любят никаких ограничений, их главные жизненные приоритеты – свобода и путешествия. Именно поэтому они не торопятся заключать брак. Уроженцы знака быстро устают из-за рутины в отношениях, Стрельцам нужен флирт и новые эмоции. Рожденные под этим знаком изменяют без угрызений совести, ведь они уверены, что имеют право быть свободными в выборе.

Водолей

Уроженцы этого знака очень свободолюбивы, они ценят в отношениях страсть, но точно не тихую семейную идиллию. Водолеи легкомысленны, что может привести к конфликтам в паре. Если в отношениях что-то идет не так, рожденные под этим знаком вместо того, чтобы решать проблему, замыкаются в себе и идут на измену в поисках того партнера, который будет соответствовать их требованиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливым временем. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.