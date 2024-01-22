Четыре знака столкнутся с трудностями в год Дракона: кто в списке

Зеленый Деревянный Дракон, символ 2024, олицетворяет силу, мужество и выносливость. По восточному календарю новый год начнется 10 февраля, поэтому эта дата станет отправной точкой.

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Астрологи говорят, что некоторые знаки имеют высокие шансы достичь успеха благодаря Дракону, но другие могут столкнуться с проблемами и трудностями в течение следующих двенадцати месяцев. Наиболее неблагоприятным этот период будет для людей, родившихся в год Быка, Тигра, Козы и Собаки.

Бык

От природы вы настойчивы, трудолюбивы и уверены в себе, но 2024 принесет определенные неблагоприятные изменения. Речь идет о внезапных проблемах и трудностях, возникающих на жизненном пути в самые неожиданные моменты. Это очень усложнит продвижение вперед в карьерном плане.

Вы цените стабильность и традиции, тогда как динамическая энергия Дракона может бросить вам вызов, что приведет к непредсказуемым изменениям. В новом году следует проявить гибкость и стараться искать во всем положительные моменты.

Тигр

Вы смелые и амбициозные личности. Конкуренция вас никогда не пугала, но в 2024 году противостояния могут перейти на более серьезный уровень. Воздействие Дракона усилит вашу динамическую энергию, сделав вас более нетерпеливым и беспокойным. Это может создать ситуации, когда вы ощущаете острую потребность в быстрых результатах.

Чтобы успешно пережить это время, старайтесь быть терпеливым, внимательным и стратегически планировать каждый шаг.

Коза

Энергия Дракона может сбить вас с ног. По прошествии времени вы будете испытывать эмоциональные подъемы и падения, а также внутренние конфликты. Важно, чтобы вы сосредоточились на уходе за собой, установили границы и искали поддержки, чтобы двигаться к личностному росту.

2024 год будет для вас сложным годом. Главное – просить поддержки у самых родных, когда вы чувствуете, что не можете справиться самостоятельно.

Собака

Год принесет множество сомнений и препятствий. Важно своевременно принимать серьезные решения, а не прибегать к чрезмерным размышлениям – так вы можете упустить все шансы.

Несмотря на амбиции и способность наслаждаться жизнью, в 2024 году вы можете столкнуться с финансовыми проблемами. По всей вероятности, вы долго не сможете найти работу. Промедление приведет к значительным финансовым затратам или потере возможностей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, для каких знаков год Дракона будет очень удачным.

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