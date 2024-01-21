Для каких знаков год Дракона будет очень удачным: будут иметь силу и успех

Год Зеленого Дракона вот-вот вступит в свои права. По китайскому календарю он настанет 10 февраля. Хозяин года – это очень уважаемый и величественный символ в китайской культуре, Дракон олицетворяет силу, удачу и успех. Однако благосклонен он не ко всем одинаково.

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Восточные астрологи убеждают, что мифическое животное принесет больше всего удачи представителям пяти знаков китайского зодиака. Узнайте, есть ли в списке счастливчиков именно вы.

Свинья

Самый счастливый знак китайского зодиака в 2024 году – это, безусловно, Свинья. Дракон подарит родившимся под этим знаком множество возможностей, к которым останется применить только врожденный новаторский и предприимчивый дух. Вы пожнете плоды своего добросовестного труда и искренности в общении с людьми. Если в начале китайского года вы будете испытывать определенную демотивированность, воспринимайте ее как сигнал отдохнуть. Весной ваши творческие способности начнут развиваться, и вы можете получить работу своей мечты. В этом году одинокие Свиньи могут встретить потрясающую по своей силе любовь. Бурный роман даст вашей жизни совершенно новый смысл, поэтому оставайтесь открытыми для налаживания новых связей.

Обезьяна

Поскольку Дракон и Обезьяна являются наиболее совместимыми знаками зодиака, последняя выигрывает от сильного влияния покровителя года. Ваша харизма буквально засияет, вы будете без труда очаровывать людей. Благословения будут ощущаться как в личной, так и в профессиональной сфере. Все, что вы пожелаете, сможет осуществиться. Но готовьтесь к изменениям, которые это принесет и не пугайтесь помех, которые придется преодолеть. Планируйте заранее все, что можете. Используйте гибкость для решения проблем. Когда дело доходит до любви и отношений, общайтесь открыто и сохраняйте эмоциональную уравновешенность. Терпение и проницательность будут ключом к любви.

Крыса

Успехи и испытания выпадут в этом году в равной степени. Однако благодаря своей смекалке и изобретательности вы каждый раз сможете обернуть ситуацию в свою пользу. Это хороший год для укрепления финансового положения у Крыс – ищите возможности для инвестиций и сбережений. Но управляйте финансами осмотрительно. Используйте каждый шанс для поездки. Любые путешествия – деловые, личные или на отдых – принесут вам пользу. Ваша интуиция весь год будет очень точной. А вот в отношениях ждите неприятных, но ценных уроков. Узнавайте человека, который рядом с вами, глубже и стройте крепкое доверие. Но не будьте слишком властны или ревнивы – это может оттолкнуть от вас даже очень влюбленного человека.

Коза

Родившимся под этим знаком следует приготовиться к периоду непростых, но благоприятных изменений и трансформаций, поскольку вы идете путем личностного роста и самопознания. Козы смогут заложить взаимовыгодные отношения, которые принесут в жизнь удовольствие, а также превратить свое хобби в профессию. Вы будете полны мотивации реализовать свои стремления и творческие желания. Не забывайте полагаться на свой интеллект и навыки, чтобы преодолеть препятствия. Не позволяйте мелким неудачам отвлекать вас от больших жизненных целей. Решения, принятые в 2024 году, будь то в карьере или в отношениях, освободят вас от бремени и ознаменуют наступление прекрасного этапа.

Петух

Несмотря на внезапные проблемы и изменения, сильные и устойчивые Петухи продолжат в 2024 году свой путь к личностному и профессиональному росту. Вы можете рассчитывать на встречи с влиятельными людьми и начало выгодных партнерских отношений. Налаживание связей и сотрудничество будут играть важную роль в вашем успехе. Так что поддерживайте свою адаптивность на высоком уровне и не бойтесь брать на себя повышенные обязательства. Вы получите шанс сполна насладиться гармонией в семейной жизни. 2024 год принесет увлекательные возможности для любви и романтики, но не без некоторых проблем. Все, что вам нужно, это оставаться терпеливым в сердечных делах. В финансах не спешите принимать серьезные решения без совета профессионального консультанта и избегайте рисков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие пять знаков разбогатеют в год Дракона.

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