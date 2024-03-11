Четыре знака ожидают серьезные изменения: чью жизнь перевернет мартовское новолунее

Новолунее – это один из самых кульминационных моментов лунного цикла. Оно состоялось 10 марта в 5:00 утра по восточному времени, а значит уже начинает постепенно влиять на каждого.

Астрологи говорят, что новолуние может заставить всех знаков чувствовать себя запутанными, обескураженными и рассинхронизированными со временем и пространством. Однако лишь четырех из них, ожидают невероятные изменения, которые непременно повлияют на всю их дальнейшую жизнь.

Близнецы

Близнецы известны тем, что интеллектуализируют свои эмоции. Но во время этого новолуния в Рыбах вы можете быть удивлены тем, насколько вам трудно контролировать чувства.

Эта молодая луна покажет, насколько вы выросли. Почитайте своих предков и поблагодарите все уроки, которые дала вам судьба, даже за самые суровые.

Что бы вы ни начали делать во время этого новолуния – это станет основой для будущего, которое вы строите.

Дева

Как бы Девам не хотелось верить, что все должно быть просто, понятно и легко, им следует вспомнить о том, что отношения – это тяжелый труд. Эта новая луна откроет вам глаза на определенные истины. Вам нужно либо научиться с ними жить, либо взять дела в свои руки и изменить все.

Научитесь проявлять сочувствие, не теряя своих границ, и мечтать, не убегая от реальности.

Стрелец

Стрельцы всегда возлагали большие надежды на свое будущее и имели грандиозное представление о том, как будет выглядеть ваше наследие. Новолунее заставит вас думать о карьере, успехе и публичности больше, чем когда-либо.

Сейчас пора продемонстрировать достижения и приложить усилия для того, чтобы достичь желаемого. Чтобы добиться максимальных результатов, вам нужно быть честным с самим собой.

Во время этого новолуния попробуйте переориентировать свою точку зрения и обратить внимание на то, как вы достигали своих целей в прошлом. Признайте свои успехи и помните, что совершенство – иллюзия.

Рыбы

Рыбы могут чувствовать себя более уставшими, чем обычно, из-за давления окружающих. Ваше желание самосовершенствования и перфекционизма оставляет немного времени для отдыха.

Новолунее побуждает Рыб оглянуться в прошлое и почтить человека, которым вы когда-то были. Уважайте свой прогресс как человека вместо того, чтобы упрекать себя в том, что вы до сих пор не заработали свой первый миллион.

Вы действительно достигли определенного уровня и сделали много успехов. Помните, что самые масштабные успехи и изменения требуют достаточно много времени.

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