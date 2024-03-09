На четыре знака в 2024 году будут сыпаться неудачи: китайский гороскоп

Согласно китайской астрологии, 2024 год Зеленого Деревянного Дракона начался 10 февраля. В то время как некоторые знаки получают пользу от энергии мифического зверя, другие могут столкнуться с трудностями.

Астрологи подготовили гороскоп для четырех знаков зодиака, которых в этом году будут ждать серьезные вызовы. Это предсказание основано на древней китайской истории, согласно которой одни знаки считаются друзьями Дракона, а другие – нет.

Независимо от того, есть ли ваш знак в этом списке, вы можете признать, принять и научиться мириться с особенностями Дракона. Гибкость, настойчивость и жажда знаний могут превратить неурядицы в благоприятные обстоятельства.

Собака

Китайская мифология отмечает, что Собака и символ 2024 несовместимы по своей сути. Присущая Собаке преданность лояльность могут потенциально вступать в конфликт с настойчивым характером Дракона.

Однако врожденная решительность и стойкость людей, родившихся в год Собаки, поможет им преодолеть все препятствия.

Тигр

Тигры, известные своим смелым и автономным характером, также могут ощущать противоречивое взаимодействие с энергетическим влиянием Дракона.

Ваша склонность к исследованию и интенсивной конкуренции может иногда провоцировать конфликты с лидерскими качествами символа года.

Тиграм следует разработать стратегию и придерживаться ее, чтобы достичь своих целей и не противоречить влиянию Дракона.

Кролик

Ваш нежный и дипломатический характер может создать затруднения в 2024 году. Настойчивость и динамичность Дракона время от времени будет омрачать стремление Кролика к гармонии и миру.

Тем не менее, Кролики хорошо адаптируются и смогут приспособиться, чтобы использовать энергию дракона для собственной выгоды.

Бык

Вы известны своим усердным трудом и непоколебимой решимостью. Несмотря на то, что символ года также характеризуется этими качествами, импульсивность Дракона может потенциально противоречить практическому и методическому подходу Быка.

Поэтому в 2024 году вам следует найти равновесие между соблюдением устоявшихся обычаев и применением новых подходов.

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