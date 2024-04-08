Четыре знака больше всего почувствуют ретроградность Меркурия: кому не поздоровится

Ретроградное движение Меркурия, которое продлится до 25 апреля, приносит затруднения, задержки в делах и эмоциональные потрясения. В астрологии этот транзит бывает, по крайней мере, трижды в год и больше всего влияет на сферу межличностных контактов.

Это тяжелое время просто необходимо пережить. Согласно прогнозам, некоторым знакам придется столкнуться с действительно судьбоносными вызовами.

Овен

Солнце находится в Овне – и неудивительно, что ретроград больше всего повлияет на представителей этого огненного знака. Вы ощутите сильное влияние этой планеты. Вас ждут потери – как финансовые, так и личные.

В отношениях и на работе не хватит взаимопонимания. Кажется, все будут против вас. Удачи в карьере также ожидать не стоит. Вы можете страдать от неуверенности в себе и плохого самочувствия – астрологи советуют быть осторожными по поводу сезонных инфекций.

Близнецы

Вероятно, вы почувствуете внезапную тягу к работе. Карьера окажется на первом месте в списке жизненных приоритетов – вы можете даже начать игнорировать потребности близких.

Астрологи не утешают новостями: ваше трудолюбие вообще никто не оценит. Вы можете столкнуться с сильной критикой со стороны окружающих.

Девы

Ретроградный Меркурий повлияет на отношения с партнером. Вы можете почувствовать не только нехватку взаимопонимания, но и внезапное стремление к свободе. Вероятны ослабления связи, что может привести даже к расставанию или отмене помолвки.

Если вы хотите сохранить отношения, следует менее эмоционально реагировать на бытовые мелочи. Попытайтесь научиться искусству компромиссов.

Водолей

Вас также ждут потери – прежде всего финансовые. Будьте внимательны к своим вложениям – сейчас не время для рисковых инвестиций.

Во время ретрограда астрологи также не рекомендуют начинать новые проекты. Лучше тщательно спланируйте дальнейшие действия, чтобы избежать подводных течений и рисков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки могут разорвать отношения в апреле.

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