Будет очень больно: какие знаки могут разорвать отношения в апреле. Астропрогноз

Весна обычно приносит романтические настроения: хочется добавить в жизнь ярких моментов или погрузиться в страстные чувства. Однако для некоторых знаков апрель будет месяцем тревог и разочарований.

Астрологи говорят, что влияние коридора затемнений и ретроградного Меркурия может быть достаточно неблагоприятным для Близнецов, Раков и Львов. Есть очень высокий риск травматических событий в личной жизни: возможны измены, ссоры и завершение отношений.

Близнецы

Вы до последнего пытаетесь сохранить отношения. Причина этому – страх, приходящий от одной лишь мысли о расставании. Долгое время вы были не готовы начинать все сначала, выбирая синицу в руках и упорно не замечая журавлей в небе.

Похоже, что апрель открывает вам дверь в новую счастливую жизнь. Если ситуация станет максимально невыносимой, вы в одно мгновение решите прекратить отношения. Вместо того чтобы продолжать бесцельные попытки достичь гармонии, вы решите пойти дальше своей дорогой. Прежде всего, стоит быть честным с собой. Вы не хотите причинять боль партнеру, но вы также не хотите причинять вред себе. Именно так вы чувствуете себя, находясь в этих отношениях. Итак, пора сделать выбор.

Рак

В последнее время вы только то и делали, что подкармливали себя тщетными надеждами. Вы видите, что с начала года ничего не изменилось. Ситуация в личной жизни не улучшается, поэтому следует делать выбор. Вы стремитесь к изменениям как никогда. Вы управляете своей жизнью и вам не нужно поддерживать отношения с чувством какой-то обязанности.

Вы хотите выбраться из этой рутины. Вряд ли вы сможете дотянуть до мая в таком состоянии. Сейчас не время отступать, особенно, если вы видите, что это отличная возможность начать все заново. Вероятно, расставание не будет простым. Партнер начнет обвинять вас, провоцируя ссоры и выяснение отношений.

Лев

Апрель принесет чувство свободы. Вы готовы честно и откровенно поговорить с партнером, однако не факт, что тот поймет ваш выбор. Вероятно, отношения вас истощали, но вы долгое время держали все в себе, так что для партнера расставание станет неожиданной неожиданностью.

Вы не любите долго сомневаться, и если отношения вас окончательно разочаровали – вы уверены и непоколебимы в своем решении. Вы хотите чувствовать себя счастливым, легким и свободным. Вы хотите иметь новые знакомства, яркие эмоции и чувства. Астрологические транзиты апреля позволят вам окончательно убедиться, что вы хотите искать того человека, с которым вам суждено быть.

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