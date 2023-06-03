Четыре знака больше всего почувствуют полнолуние: ждет кульминационный момент. Гороскоп

Июньское полнолуние в Стрельце повлияет на каждый знак зодиака, поэтому следует подготовиться к переменам. Меркурий и Юпитер – "ключевые игроки" этого месячного периода, но ситуацию сбалансирует синергия Близнецов и Стрельца, способствуя восстановлению баланса.

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По словам астрологов, четыре знака больше всего почувствуют полнолуние. Раки отважатся на риск, а Рыбы будут пытаться заработать на творчестве.

Овен

Вы стремитесь к стабильности и надежности. В первый месяц лета появятся возможности для профессионального развития. "Двигателем" вперед могут стать неожиданные новости, которые полностью изменят вашу жизнь.

Телец

Вам не нужно чье-то одобрение, чтобы добиться успеха. Вы целеустремленны, решительны и уверены в своих силах, и в начале лета вы будете иметь множество возможностей для самореализации. Астрологи прогнозируют важные переговоры и неприятную правду, которую придется озвучить.

Близнецы

Июнь будет для вас ностальгическим и сентиментальным месяцем. Вам будет постоянно хотеться вернуться в прошлое, что-то исправить, чем-то помочь, что-то сказать. Вероятно, вы узнаете нечто тайное о партнере или члене семьи.

Рак

Подумайте о ценности ваших уникальных талантов, умений и навыков. Не закапывайте талант в землю. Что-то может одновременно вдохновить вас пойти на огромный риск, который даже поколеблет вашу уверенность в себе.

Лев

Полнолуние будет иметь влияние на ваш пятый дом любви, страсти и подлинности. Будет возможность взять на себя лидерство в рабочих и личных отношениях. Вероятно вы решитесь на инвестиции, но дважды просчитайте все риски и не вкладывайте последнее.

Дева

Ждите неожиданных новостей, которые полностью изменят ваши планы на будущее. Особое внимание астрологи советуют уделить проблемам в семье. Полагайтесь на свою интуицию и не оставляйте близкого человека наедине в трудный момент.

Весы

Ваш небесный правитель, Венера, будет продолжать проходить через ваш властный 10-й дом репутации и публичности. Будут кардинальные перемены в карьере. Возможны новые предложения, перспективные проекты и повышение работы.

Скорпион

Следует соблюдать свои обещания, даже если уж слишком хочется нарушить данное слово. Астрологи предсказывают изменения в профессиональной сфере. Вероятно, придется столкнуться с трудностями и конкуренцией.

Стрелец

Полнолуние в вашем знаке принесет реализацию поставленных целей. Вы медленно, но уверенно создаете жизнь, к которой стремитесь. Марс во Льве зарядит вас уверенностью и смелостью для решительных шагов.

Козерог

Вы вернетесь к важному проекту, с которого когда-то планировали получить выгоду и попытаетесь начать все с начала. Друзья и родные будут поддерживать вас на всех этапах. Астрологи советуют доверять интуиции.

Водолей

Вы просто не можете отказаться от того, к чему так сильно стремитесь. Однако ситуация и обстоятельства будут складываться не в вашу пользу. Меркурий соединится с Ураном, поощряя проявить терпение и быть открытыми для новых идей. Внезапные события могут привести к неожиданным потрясениям.

Рыбы

Вы имеете большой потенциал, чтобы добиться успеха – так что действуйте. Удачное время для собеседований, встреч и переговоров. Полнолуние "зажжет" ваш 10-й дом авторитета, карьеры и репутации. Появятся новые возможности для тех, кто ищет способы монетизировать свои таланты, навыки и способности.

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