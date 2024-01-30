Бывает раз в 248 лет: транзит Плутона изменит жизнь многих знаков. Гороскоп

Плутон – правитель подземного мира. Это небесное тело символизирует скрытые желания, интуицию, идентичность, духовный мир. Транзит Плутона в Водолее случается очень редко – один раз в 248 лет и приносит глубинные трансформационные события.

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По словам астрологов, Водолей – это энергия воздуха. Транзит вдохновляет на свободу, исследование, стремление к независимости. Хотя Плутон имеет тенденцию к медленным изменениям, влияние будет особенно сильно ощущаться в первые месяцы 2024 года.

Овен

Основные аспекты влияния Плутона: желание, сообщество и социальная поддержка

Энергия Водолея управляет вашим социальным сектором. Новые знакомства, переговоры и общение создадут простор для глубокого роста и самореализации. В 2024 году следует ожидать больших перемен в личной жизни. Кроме того, назревает переезд, вызванный развитием карьеры.

Телец

Основные аспекты влияния Плутона: успех, карьера и цель

Вы почувствуете большую легкость. Вдохновение позволит реализовать творческие планы. Обычно вы выбираете синицу в руках и больше всего цените комфорт. Основной урок состоит в том, чтобы сохранять внутреннее чувство безопасности, но терять возможности, которые приготовила для вас Вселенная. Когда Плутон переходит в знак Водолея, он подчеркивает ваш сектор карьеры, а значит, на этой следующей фазе вы пройдете через глубокие и значительные изменения. В этой новой главе речь пойдет об использовании ваших талантов и способностей.

Близнецы

Основные аспекты влияния Плутона: удача, свобода и достаток

Приготовьтесь начать одну из самых удивительных фаз своей жизни, ведь Юпитер войдет в ваш знак в 2024 году. После длительного периода исцеления и одиночества вы готовы вернуться в мир и осуществить заветную мечту. Энергия Водолея управляет самой счастливой частью вашей жизни, а также несет в себе темы изобилия, путешествий и образования. Плутон в Водолее поможет вам выйти за рамки ограничений.

Рак

Основные аспекты влияния Плутона: трансформация, партнерство и связь

Плутон в Водолее будет иметь большое влияние на вашу личную жизнь. Если вы не испытали значительного разрыва в предыдущей фазе Плутона в Козероге, считайте, что вам повезло. Романтические отношения перейдут на новый этап, если вы проявите терпение. Энергия Водолея представляет способность трансформироваться для достяжения целей.

Лев

Основные аспекты влияния Плутона: любовь, автономия и самовыражение

В вашей жизни уже были признаки перемен, однако вы больше всего хотели сохранить вещи и отношения на прежнем уровне. Транзит Плутона наконец-то позволит настроиться на свои стремления и по-настоящему принять любовь. Плутон в романтическом секторе всегда приносит ощущение трансформации и поиска истины. Это может включать в себя тягу к независимости и самостоятельности. Если партнер проявит понимание, вы переживете этот этап с минимальными потерями.

Дева

Основные аспекты влияния Плутона: благосостояние, рутина и решительность

Все должно измениться. Хотя в вашей жизни уже проходит романтическая трансформация, вы готовитесь перейти в новую эру. Вы готовы поставить себя на первое место заботиться о своем физическом и эмоциональном здоровье. Плутон в Водолее может заставить вас войти в новую рутину, но в конечном счете это позволит почувствовать, будто вы наконец-то и полностью принимаете свою правду.

Весы

Основные аспекты влияния Плутона: преданность, радость и детство

Пора вернуться к основам и к тому, что вас освещает изнутри. Энергия Плутона в Водолее положительно повлияет на брак, чувство семейного очага и все, что связано с детьми и детством. Это время очищения и восстановления связи с вашим истинным "я", чтобы вы могли жить жизнью, которая всегда была предназначена для вас. В конце концов, карьера и самореализация – это отлично, однако на данном этапе вы больше хотите семейного тепла и уюта.

Скорпион

Основные аспекты влияния Плутона: свобода, подлинность и исцеление

Хотя Плутон в Водолее в целом представляет время свободы для всех, на вас это будет отображаться буквально. Энергия Водолея управляет вашим сектором дома, семьи и исцеления, а это значит, что вы также можете ожидать драматических изменений, позволяющих вам избрать свободу. Позвольте себе оставаться открытыми для сюрпризов, которые приготовила для вас Вселенная.

Стрелец

Основные аспекты влияния Плутона: правда, общение и честность

Как огненный знак, вы известны своей страстностью и энергией, когда дело доходит до борьбы за правду. Иногда вы слишком эмоционально выражаете свою точку зрения. Поиск истины также означает, что вам придется взять на себя обязательства. Плутон в Водолее повлияет на ваш сектор общения. Будут новые контракты, договоренности и соглашения.

Козерог

Основные аспекты влияния Плутона: самооценка, финансы и ценность

Плутон находился в вашем знаке с 2008 года. Этот период привел к глубинным трансформациям. Вероятно, еще лет 10 назад вы и представить не могли, что жизнь сложится именно так, и вы окажетесь там, где оказались сейчас. Хотя саморазвитие – это процесс, продолжающийся постоянно, вы вступаете в более легкую фазу жизни, а это значит, что у вас также будет больше возможностей наслаждаться каждым моментом. Плутон в Водолее подчеркнет темы финансов, самооценки и ценности в вашей жизни.

Водолей

Основные аспекты влияния Плутона: саморазвитие, магнетизм и тяготение

Настало ваше звездное время. Плутон приведет вас в глубокое целебное путешествие, где вы научитесь больше доверять себе. На этом этапе вашей жизни следует уделить внимание творчеству и вдохновению, однако это также будет время тяжелого труда, а иногда и борьбы. Плутон зажжет чувство подлинности и истины, и вы начнете притягивать все, что вам назначено судьбой.

Рыбы

Основные аспекты влияния Плутона: интуиция, мечты и самопроверка

Плутон в Водолее существенно облегчит вашу жизнь. Затруднения отойдут на второй план. Вы сможете наслаждаться семейным уютом и поддержкой. Энергия Водолея управляет вашим подсознанием, а это значит, что, хотя вы уже владеете высокой интуицией, вы сможете еще глубже ощущать события. Это позволит вам визуализировать жизнь, которую вы хотите создать.

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