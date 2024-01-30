Пяти знакам повезет в год Дракона: китайский любовный гороскоп

Китайская астрология глубоко погружает нас не только в свойства и судьбу отдельных знаков, но и в совместимость между ними. На основе этой совместимости эксперты составляют, в частности, любовный прогноз на год.

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Так астрологи уже назвали пять знаков, которым год Дракона, который начнется 10 февраля, принесет больше удачи в любви. Узнайте, есть ли вы в списке тех, кому повезет.

Свинья

Свиньи считаются везунчиками во многих областях жизни, особенно в любви и браке. Они обладают сильной интуицией и не склонны тратить время на малозначительные отношения. Они выбирают партнеров, которые обеспечивают любовь и заботу и помогают создать финансовую устойчивость. Некоторые могут сказать, что они оппортунисты в любви, но представители знака также дают многое взамен. Свиньи ценят семью, глубоко любят и преданы своему браку на протяжении всей жизни.

В 2024 году Дракона Свиней ждет положительный год. Родившиеся в год Свиньи могут почувствовать сильное желание создать семью. Или просто сделать в отношениях следующий шаг, перевести их на серьезный уровень. Особенно острым это желаение будет летом. Несмотря на какие-либо советы или вмешательства со стороны членов семьи, решительные Свиньи будут двигаться к своей цели. В 2024 году наиболее удачными будут пары, где рожденной в год Свиньи является женщина, а мужчина появился на свет в год Дракона. Такая связь будет полна красоты, романтики и счастья.

Собака

Люди, рожденные под знаком Собаки, от природы очень обаятельны и привлекательны. В любви им сопутствует успех, они легко начинают интенсивные и продолжительные романы. Собаки излучают уверенность, силу и стабильность, что делает их верными и преданными партнерами, что является очень желанными для многих чертами в партнере. Иногда они могут казаться слишком расслабленными и беззаботными, но при этом они так щедро дарят любовь, что им это можно простить.

В 2024 году родившимся в год Собаки рекомендуется сделать важный шаг и подумать о браке. Созданный таким образом брак приведет к жизни, наполненной гармонией, и будет долговечным. Лучшая пара для Собаки в этом году – это Бык. Их объединит добросердечие, преданность и понимание, что поможет создать полный поддержки союз.

Крыса

Крысы известны как страстные любовники, способные очаровывать окружающих своими волшебными улыбками и взглядами. Они дарят своим партнерам ощущение собственной особенности и создают романтические моменты, оставляющие незабываемое впечатление. Крысы высоко ценят любовь, которую получают, и всегда предпочитают семью. Из-за стремления найти свою вторую половинку Крысы редко разводятся.

В год Дракона Крысы будут находиться под защитой. Это будет один из лучших моментов для них, чтобы задуматься о браке. Даже одинокие представители знака могут быстро оказаться в водовороте чувств и понять, что нашли именно того человека – отвергнуть колебания и создать семью без долгих ухаживаний. Самое благоприятное время для свадьбы у них выпадет на период между 25 мая по 28 сентября.

Дракон

Драконы, возможно, не до конца осознают, насколько им повезло в любви, пока не испытают это на собственном опыте. Родившиеся под этим знаком подходят к поиску партнера с осторожностью, стратегией, терпением, наблюдательностью и избирательностью. Они могут влюбиться даже не осознавая этого. Но их интуиция направляет к правильным людям, которые действительно заслуживают благосклонности. Хотя некоторые Драконы могут столкнуться с ранними неудачами в краткосрочных отношениях, они быстро приходят в норму и находят в любви все, чего хотят.

Для хозяев года это тоже будет благоприятный период для заключения брака. Этот год принесет много любви и романтики, что позволит нынешним отношениям перейти на новый уровень. Они забудут об одиночестве и будут испытывать счастье рядом с выбранным человеком. Драконы будут любить своего избранника всем сердцем и постараться стать постоянным спутником, который приносит радость и глубокое общение на долгие годы.

Обезьяна

Обезьянам всегда везет в любовных делах благодаря их волшебному характеру. Они легко привлекают людей своей доброжелательной, предприимчивой, романтичной, игривой и творческой натурой. Обезьяны любят исследовать новые возможности и делиться своими увлечениями с другими, что делает их особенно привлекательными. Однако они склонны быстро терять интерес и потому часто менять партнеров. Зато родившиеся под этим знаком не слишком переживают из-за потери любви, считая, что жизнь предложит им еще один шанс. Их уверенность и позитивность заставляют их верить, что когда-нибудь они найдут свою идеальную пару.

Поскольку 2024 пройдет под влиянием стихии дерева, характер Обезьяны получит ту выразительность и энергию, которые побуждают к серьезным шагам, в том числе к размышлениям о создании семьи. Если представитель знака все же вступит в брак, его отношения будут основаны на доверии и взаимной благодарности обоих партнеров.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, представителям каких знаков восточного зодиака будет везти в год Дракона больше всего.

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