Бурная деятельность или большие перемены: гороскоп на 22-23 апреля для всех знаков зодиака

Раки на выходных развернут бурную деятельность, к которой привлекут других людей. Дев ждут большие перемены.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 22-23 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Приходится активно работать, невзирая на выходные и потребность отдохнуть. Впрочем, вы сможете найти тот баланс между физическими, умственными нагрузками и небольшими передышками, чтобы и силы восстановить, и работу определенную сделать.

Телец

Стремление помочь людям сейчас может сыграть с вами злую шутку и вместо того, чтобы посвятить время себе, вы полностью отдаете и себя, и свое время, и собственные выходные на решение чужих вопросов. А между тем ваши проблемы остаются нерешенными. .

Близнецы

Вы втягиваете в свою орбиту несколько единомышленников и создаете нечто общее и невероятное. Эти дни для вас будут не столько для отдыха, сколько для совместного творческого труда, когда рождается интересный и долговременный проект.

Рак

Бурная деятельность, которую вы развили недавно, будет продолжаться и на выходные, особенно у вас удается сейчас убеждать других, доказывать свою правоту и склонять на свою сторону даже бывших противников, не говоря уже о сторонниках.

Лев

Неплохо было бы посвятить максимум времени расчистке пространства, когда вы расчищаете все пространства и территории чуть ли не до фундамента, выбрасываете все, что долго копили неизвестно для чего и для кого.

Дева

Сейчас происходят определенные изменения, и эти выходные могут стать их отправной точкой, когда вы будете вести отсчет времени именно от этих дней. К примеру, именно сейчас у вас назначен переезд, происходят важные знакомства или завершается старая жизнь.

Весы

Очень много общения в разных видах и с разными людьми, когда вам приходится что-то решать, договариваться, убеждать или просто разговаривать с невероятным количеством народа, как с незнакомыми, так и с очень близкими людьми.

Скорпион

Предвидится очень много физической работы и разных дел, когда не будет времени на разные посиделки и болтовюи, поскольку вы полностью увлечены активной деятельностью, работаете, например, на даче, переносите вещи, что-то копаете, словом, напрягаетесь.

Стрелец

Большая вероятность того, что в эти дни вы будете много времени проводить на природе, на чистом воздухе, возможно, на даче, у родственников или просто решаете много гулять и максимально наслаждаться весенней красотой.

Козерог

Будет возможность собраться в тесном семейном или дружеском кругу, пообщаться, что-то отпраздновать или просто побыть вместе со своим ближайшим окружением, пообщаться с давними знакомыми или далекими родственниками.

Водолей

Вы сейчас приобретаете новые знания и умения, которые очень нужны для продвижения вперед, и уделяете максимум времени и учебным процессам, и разным способам практических применений ваших новых навыков.

Рыбы

Эти весенние выходные будут спокойными и расслабленными, когда вы действительно отдыхаете рядом с вашими близкими и любимыми. Конечно, сейчас найдется время и место для домашней работы, но она будет легкой и приятной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.

Также названы пять знаков зодиака, для которых следующие пять лет будут очень счастливыми. Их мечты могут сбыться, а беды останутся позади.