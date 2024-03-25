Будет непросто: что принесет всем знакам лунное затмение. Гороскоп

Лунное затмение, которое состоится 25 марта, откроет коридор затемнений. Это всегда сложный и насыщенный период, приносящий потрясения, сильные эмоции и трансформационные изменения.

Коридор затемнений продлится до 8 апреля, и астрологи говорят, что космические энергии претерпевают существенные изменения, влияя на эмоциональное и психическое состояние людей. Весеннее затмение произойдет в знаке Весы – и это лишь усугубит сомнения и колебания.

Что такое лунное затмение

Затмение с давних времен считалось особым явлением. Астрологи связывали его с судьбоносными и неблагоприятными событиями, пытаясь вычислить даты на годы или десятилетия вперед, чтобы предупредить человечество.

С научной точки зрения лунные затмения происходят примерно дважды в год, когда Солнце, Земля и Луна выравниваются так, что Луна попадает в тень Земли. Есть три вида лунных затмений: полное или "кровавые луны", частичное и полутень.

Прогноз для всех знаков

Астрологи подчеркивают, что Луна олицетворяет скрытые эмоции, то есть то, что является истиной глубоко в душе. Затемнение этих энергий может несколько нарушить ощущение стабильности, и связь с миром будет усложнена.

Весы – это знак, ассоциирующийся с гармонией, балансом и спокойствием. Затемнение в Весах может нарушить именно эти аспекты. Будет ощущение, будто земля уходит из-под ног, а все, что казалось крепким и стабильным, окажется хрупким.

Затмение 25 марта принесет ситуации, которые могут изменить мировосприятие, и правда выйдет на первый план. Это может произойти во время неприятной ссоры с любимым человеком или стрессовой ситуации на работе.

Астрологи говорят, что это затмение может быть тяжелым из-за отсутствия взаимопонимания. Настанет идеальная возможность научиться трудному, но необходимому способу установления границ. Астрологи отмечают, что затемнение позволит прекратить отношения, которые не приносят пользы, а только истощают физически и эмоционально.

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