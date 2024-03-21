Приближается коридор затемнений: сколько будет продолжаться и что нельзя делать в этот период

Период между затмением Солнца и Луны, что происходят в небольшой промежуток времени, называют коридором затмений. После лунного затмения 25 марта состоится полное солнечное – 8 апреля.

Астрологи говорят, что после затмений космические энергии претерпевают существенные изменения, что влияет на эмоциональное и психическое состояние людей. Почему возникают коридоры затемнений и что не стоит делать в это время – читайте в материале OBOZ.UA

Коридор затемнений

25 марта состоится лунное затмение, ознаменующее начало весеннего коридора затмений. Завершится этот период 8 апреля.

Традиционно коридор затемнений считается особым временем энергетических изменений и духовного развития. Астрологи говорят, что в этот период происходят интенсивные энергетические воздействия, именно поэтому две недели перед затемнением и после него считаются эмоционально тяжелыми.

В 2024 году состоятся два коридора затмений на оси Овен-Весы. Весенний коридор начнется с полутеневого лунного затмения в знаке Весы. Луна будет скрыта в тени Земли на 95,5%. А конец периода приходится на затмение Солнца в знак Овна, когда Луна на 4,5 минуты полностью перекроет Солнце.

Астрологи говорят, что весенние затмения больше всего повлияют на Овнов и Весов, а также на Раков и Козорогов. Период может стать судьбоносным в принятии важных решений. Особые испытания ожидают в сфере любви: высок риск ревности, измен, ссор и расставаний.

Во время коридора затемнений могут дать о себе знать старые эмоциональные травмы, поэтому следует быть внимательными и сознательными, сосредоточиться на саморазвитии и не идти на неоправданные риски. Коридор затемнений издавна считался периодом возможностей духовного роста и трансформации.

Затемнения вызывают эмоциональные колебания, повышенную тревожность и неопределенность. В этот период следует сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциональным всплескам, попытаться адаптироваться к новым обстоятельствам и использовать время для самоанализа.

Что нельзя делать во время затемнения

Астрологи советуют в период затемнений воздержаться от следующих дел:

принятие важных решений;

подписание договоров и контрактов;

отправляться в путешествия;

вкладывать деньги или ссужать, оформлять кредиты;

производить кардинальные изменения внешности;

вступать в конфликты;

разрывать отношения или начинать новые.

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