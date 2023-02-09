Борьба за справедливость или романтика: гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака

Львам придется бороться за справедливость, вероятно, нужно будет вступиться за близких. Стрельцов ждет романтика.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 9 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы сейчас к себе очень требовательны, ставите очень высокую планку и не позволяете слабостей. И правильно делаете, ведь все это в комплексе способно вас привести именно туда, куда вы и стремились, подняться совсем на другой уровень.

Телец

День будет полон немного скучной, но очень важной работы, например, составление бюджетов, планов, анализ расходов и планирование доходов, словом, вы сейчас распределяете средства, будь то свои или чужие.

Близнецы

Вы будете выслушивать все проблемы и жалобы своего окружения, а также незнакомых людей. Ведь у вас увидят именно тот островок покоя и стабильности, возле которого можно бросить якорь и отдохнуть. Или хотя бы сбросить лишний груз, то есть проблемы.

Рак

Жизнь сегодня может ускориться, интересные события следуют одно за другим, вам нужно успеть совершить немало дел, проработать кучу документов, попасть во множество мест и встретиться с несколькими важными собеседниками.

Лев

Борьба за справедливость хоть и отнимает немало сил, но она того стоит, особенно если вы стараетесь не для себя, а отстаиваете права других, выступаете на стороне обиженных, может, даже не очень знакомых вам людей.

Дева

Разные конкуренты и недоброжелатели сегодня могут объединиться для того, чтобы вас одолеть. Поэтому вам тоже нужно будет искать помощи как дополнительных ресурсов для того, чтобы достойно ответить, так и верных соратников для поддержки.

Весы

Люди, которые сегодня попадаются на вашем пути, способны вас удивить, ведь окажется, что существуют невероятные личности, в которых сосредоточены чуть ли не все добродетели этого мира, и которые способны сделать этот мир еще более прекрасным и совершенным.

Скорпион

Этот день может стать началом прорыва, когда вы на всех парах уноситесь навстречу новым вызовам, и все складывается настолько нужным образом, что в результате вы получите именно те результаты, о которых даже и не мечтали.

Стрелец

Новая любовь, которая появляется на горизонте, заставляет вас активизироваться, вы и себя начинаете приводить в порядок, пытаясь стать еще более совершенными, и усиленно работаете над установлением душевных отношений.

Козерог

С утра и до ночи вы сегодня работаете, и вообще очень загружены, но даже в такой напряженный день находите время и возможность для того, чтобы встретиться с друзьями, которые нуждаются в вашем внимании и помощи.

Водолей

Это не тот день, который запоминается, никаких ярких впечатлений вы не получите, но все складывается очень хорошо и именно так, как вам нужно, даже несмотря на то, что вы не прилагаете для этого чрезвычайных усилий.

Рыбы

Новые проекты, над которыми вы работаете, пока только на бумаге, а некоторые исключительно в вашей голове. Но это не мешает вам достаточно ясно и подробно представить все, что будет происходить, когда ваши идеи воплотятся в жизнь.

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