Борьба с конкурентами или большая удача: гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

Львам придется бороться с конкурентами, так что день окажется непростым. Скорпионов ждет большой успех, удача будет на их стороне.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 9 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

У вас будет возможность продлить выходные, поваляться и почти ничего не делать, а хорошо перезагрузить и ум, и тело. Учитывая очень напряженный график, это будет для вас настоящим спасением, поэтому лучше не планировать ничего важного.

Телец

Вы посвящаете определенное время планированию и фантазиям, пытаясь запланировать работу и на эту неделю, и на следующий месяц, а также представить себе, чего вы хотите от нового года, и прикинуть, как этого можно достичь.

Близнецы

Завершайте сегодня какие-то давние дела, отдавайте долги в прямом или переносном смысле. Возможно, вы кому-то задолжали некую работу, поэтому самое время наконец-то завершить ее и чувствовать себя совершенно свободными.

Рак

Придется немного поучиться чему-то новому, например, разным компьютерным или другим технологическим трюкам, овладеть какими-то IT-технологиями, познакомиться с новым оборудованием, программами или обновлениями.

Лев

Соперники или конкуренты сегодня будут особенно активны, но это не повод складывать руки и сдаваться. Напротив, наличие сильных конкурентов должно вас завести и вдохновить на очень смелые шаги.

Дева

Ситуация, которая держала вас долгое время в напряжении, сегодня внезапно может разрешиться, и вы чувствуете себя удивительно свободными и счастливыми из-за того, что вам удалось избавиться от такого бремени.

Весы

Важно этот день расписать буквально поминутно, запланировать достаточно тщательно все свои дела и задания, поскольку на вечер у вас будет очень важное событие, пир или достопамятная встреча, которые ни в коем случае нельзя пропустить.

Скорпион

Сегодня вас словно поддерживают какие-то высшие силы, вы и сами не понимаете, как вам удается избежать сложных ситуаций и так легко одержать победу, потому что нет никакого логического объяснения происходящему вокруг вас.

Стрелец

Вам сейчас очень не хочется работать, вы долго собираетесь с мыслями, сомневаетесь, нужно ли вам это вообще делать, раскачиваетесь, всячески оттягиваете тот момент, когда уже нужно выполнять свою работу.

Козерог

Не отмахивайтесь, если кто-то вам предложит какое-то путешествие, далекое или близкое. А просто соберите в рюкзак самое главное – и отправляйтесь навстречу приключениям. Вы прекрасно отдохнете и перезагрузите мозги, познакомитесь с новыми интересными людьми.

Водолей

Можете сегодня принять важное решение о своем статусе и смене места дислокации, переходе на другую работу, переезде, смене места жительства, обучении, даже женитьбе или разводе.

Рыбы

Наверное, это будет самый тяжелый день недели, когда вы тяжело работаете с утра до ночи, забыв о еде, сне и хоть каком-нибудь отдыхе. К счастью, дальше вам будет гораздо легче, поэтому поработайте этот день в поте лица, а затем отдыхайте.

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